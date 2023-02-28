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«Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян

«Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян
Иллюстрация: РИА Новости

Сеть дискаунтеров в жестком формате от крупнейшего ритейлера России составит конкуренцию «Светофору». Цены будут ниже, чем в «Магнит у дома», а ассортимент — более узкопрофильным.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Один из крупнейших ритейлеров в России «Магнит» запускает формат жесткого дискаунтера под брендом B1 или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. В ближайшее время компания откроет в разных городах Московской области до 15 пилотных магазинов новой сети. За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в «Моей цене»  и в магазинах «Магнит у дома», но ассортимент также будет более узким.

С 2020 г. «Магнит» управляет сетью мягких дискаунтеров «Моя цена», которая насчитывает порядка 700 магазинов. В компании добавляют, что в 2023 г. развитие сети дискаунтеров также продолжится. Для магазинов «Первый выбор» будут созданы собственные торговые марки (СТМ), которые не будут представлены в остальных торговых форматах «Магнита». В IV квартале 2023 г. ритейлер планирует открыть первый распределительный центр для жестких дискаунтеров.

О планах торговой сети «Магнит» открыть новую сеть дискаунтеров в январе DK.RU уже сообщал. В компании считают этот формат одним из самых перспективных и будут увеличивать свое присутствие в этом сегменте. Дискаунтеры сейчас — один из самых бурнорастущих форматов розничной торговли в России, говорят эксперты. За январь-сентябрь 2022 г. выручка ГК «Торгсервис», объединяющая жесткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк», выросла на 47,8%, до 296,3 млрд руб. год к году — это максиму среди топ-10 продуктовых сетей. 20% россиян стали чаще ходить в дискаунтеры, чтобы снизить расходы. Развивает формат дискаунтеров и X5 Group, у которой в этом сегменте работают магазины «Чижик».

Автор: Андрей Широков
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