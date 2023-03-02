В Екатеринбурге на месте «Якитории» и бургерной Тимати откроется бюджетная столовая

Заведение Black Star Burger проработало на Вайнера, 12 полтора года, японский ресторан продержался всего год. Теперь испытать удачу на этом месте решил предприниматель из Челябинска.

В помещение на Вайнера, 12 заезжает заведение сети бюджетных столовых и кулинарий «Патриот». В Екатеринбурге их уже пять. Сеть принадлежит предпринимателю из Челябинска Михаилу Бешенцеву. Она работает на рынке с 2003 г.

Дата открытия шестой столовой «Патриот» в Екатеринбурге неизвестна, но на окнах здания уже появились баннеры с ее названием.

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