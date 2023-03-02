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Тегеран отменит визы для всех поездок между Ираном и Россией

Тегеран отменит визы для всех поездок между Ираном и Россией
Иллюстрация: navigator.livejournal.com

Иран открыт для российских туристов из России и готов дать им возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны, заявил посол Ирана в России.

#НОВОСТИ

Тегеран выступает за то, чтобы в перспективе отменить визы для всех поездок между двумя странами, заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали во время интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 1 марта. 

Иран открыт для российских туристов, которым надо дать, по его словам, возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны. В Иране готовы обеспечить туристам из России высокий уровень безопасности. Джалали напомнил, что с января 2023 г. в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок. «Конечно, нам предстоит укрепить работу наших турагентств. Но в целом мы выступаем за то, чтобы в перспективе отменить визы между нашими странами», — заявил посол.

Россия и Иран готовы потратить более $25 млрд на создание торгового коридора, так называемый новый международный торговый путь от Восточной Европы до Индийского океана. В северной части торгового пути находится Азовское море, которое заключено в квадратные скобки Крымским полуостровом, юго-восточным побережьем Украины, включая порт Мариуполь и устье реки Дон. Оттуда речные, морские и железнодорожные сети доходят до иранских узлов на Каспийском море и, в конечном счете, до Индии. Данные отслеживания судов, собранные агентством, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту.
 
Михаил Задорнов, экономист, бывший председатель правления банка «Открытие» в интервью DK.RU сравнивает текущую ситуацию с девяностыми: «Мы приближаемся к Северной Корее и Ирану? Мы двигаемся в этом направлении, и это вполне объяснимо, поскольку, как все бюрократы, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) действует по каким-то лекалам. Если в свое время они применили 16 видов крупных санкций против Ирана, то когда они работают с другой нефтедобывающей страной, Россией, то действуют по прецеденту. У них есть образец».
 
Автор: Андрей Широков
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