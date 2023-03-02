Тегеран отменит визы для всех поездок между Ираном и Россией
Иран открыт для российских туристов из России и готов дать им возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны, заявил посол Ирана в России.
Тегеран выступает за то, чтобы в перспективе отменить визы для всех поездок между двумя странами, заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали во время интервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 1 марта.
Иран открыт для российских туристов, которым надо дать, по его словам, возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны. В Иране готовы обеспечить туристам из России высокий уровень безопасности. Джалали напомнил, что с января 2023 г. в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок. «Конечно, нам предстоит укрепить работу наших турагентств. Но в целом мы выступаем за то, чтобы в перспективе отменить визы между нашими странами», — заявил посол.