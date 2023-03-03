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Владимир Путин подписал первый указ для бизнеса о работе при военном положении

Владимир Путин подписал первый указ для бизнеса о работе при военном положении
Иллюстрация: РИА Новости

Путин подписал указ об отстранении акционеров за срывы гособоронзаказа. Для таких предприятий он предусматривает переход на внешнее управление.

#НОВОСТИ

Права акционеров и полномочия органов управления предприятия, поставляющего продукцию по гособоронзаказу, при военном положении в случае срыва поставок могут быть остановлены. В таком случае управляющая предприятием организация определяется на основе предложений Минпромторга — соответствующие изменения были сегодня зафиксированы в новом указе президента Владимира Путина. Правительство должно создать при коллегии Военно-промышленной комиссии рабочую группу, которая будет заниматься вопросами деятельности таких предприятий, и утвердить состав этой группы:

«На основании решения рабочей группы издается соответствующий нормативный акт Министерства промышленности и торговли», — поясняется в документе.

В конце февраля Путин назвал обеспечение экономической безопасности, в частности в сфере гособоронзаказа, одной из приоритетных задач. Сейчас военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В сентябре прошлого года президент утвердил изменения в УК, которые предусматривают до десяти лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. 

Ранее старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU, почему власти не могут вынудить бизнес работать на оборонзаказ, а студентов отправить на заводы, и об условиях реализации этого сценария. 

Автор: Андрей Широков
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