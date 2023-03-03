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Владимир Путин собирается обсудить антитеррористическую защищенность России

Владимир Путин собирается обсудить антитеррористическую защищенность России
Иллюстрация: rbc.ru

В село Любечане Брянской области проникли диверсанты с территории Украины. Владимир Путин расценил произошедшее как террористический акт, а в Госдуме просят перевести экономику на военные рельсы.

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. «У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал Владимир Путин.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане Климовского района проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль, из-за чего погиб мужчина и получил ранение ребенок. По его словам, одновременно по жилому дому в селе Сушаны нанесли удар с помощью беспилотника. Позднее пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова уточнила, что в Сушанах также действует украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Ближе к вечеру того же дня Богомаз уточнил, что число погибших в результате нападения диверсантов выросло до двух. Владимир Путин расценил произошедшее как террористический акт.

Ответственность за случившееся взяла группировка «Русский добровольческий корпус». Признают ли ее террористической, в Кремле не ответили, однако обещали, что будут приняты меры по недопущению подобных происшествий в будущем.

По факту нападения диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества (ст. 205, 317, 167 УК РФ), сообщает СК России. В ведомстве пояснили, что группа следователей и экспертов сейчас ведет в населенных пунктах Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области сбор доказательств совершенных здесь преступлений.

Между тем, в Госдуме попросили Патрушева и Мишустина перевести экономику на военные рельсы. С соответствующими предложениями к секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и председателю правительства Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Справедливая Россия — патриоты — За Правду» Дмитрий Кузнецов. По мнению участников, есть несколько пунктов, которые необходимо реализовать в настоящее время: создать Платформу ГОЗ, которая будет собирать из всех доступных источников потребности, боли, заявки, требующие технической, гуманитарной и медицинской помощи. Организовать в каждом крупном городе РФ учебные центры , курсы по тактической медицине. Минфину РФ рекомендовать организовать выпуск «Облигаций Победы» и обеспечить доступ к их «приобретению всем гражданам РФ, желающим прямо участвовать в поддержке защиты родины».

Как ранее рассказывал DK.RU, 3 марта Владимир Путин подписал первый указ для бизнеса о работе при военном положении. Права акционеров и полномочия органов управления предприятия, поставляющего продукцию по гособоронзаказу, при военном положении в случае срыва поставок могут быть остановлены. В таком случае управляющая предприятием организация определяется на основе предложений Минпромторга — соответствующие изменения были сегодня зафиксированы в новом указе.

Автор: Андрей Широков
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