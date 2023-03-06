Аэрофлот начнет летать из Екатеринбурга в Анталью за 50 тыс. руб. без багажа

Авиакомпания анонсировала новое направление, первый перелет запланирован на конец апреля. Сейчас из Екатеринбурга на турецкое средиземноморье летают Red Wings и Azur Air.

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Авиакомпания начнет выполнять ежедневные регулярные рейсы уже с 27 апреля, билеты поступили в продажу.

Осуществлять рейсы планируется на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.

Из информации на сайте Аэрофлота следует, что перелет будет осуществляться 5,5 часов. Стоимость билетов — от 49 889 руб., это тариф без багажа. С чемоданом весом в 23 кг пассажиру предстоит заплатить 54 399 руб.

Напомним, в середине февраля стало известно, что прямой перелет с турецкого курорта в Екатеринбург запустит лоукостер «Победа». Самолеты по направлению начнут летать с 1 июня, полеты из столицы Урала будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов стартует от 15 120 руб. в одну сторону.

Сейчас из Кольцово в Анталью летают Red Wings и Azur Air.

Также ранее DK.RU сообщил, что с осени 2023 г. «Аэрофлот» начнет летать из Екатеринбурга в новый аэропорт на Гоа.