Крупнейший МФЦ в Екатеринбурге откроется в Ельцин Центре

Многофункциональный центр займет площадь более 850 кв.м. Помимо стандартных зон ожидания и окон оказания услуг там появятся конференц-зал, зона обмена книгами и т.д.

На первом этаже Ельцин Центра в 2023 г. откроют главный офис Многофункционального центра Свердловской области (МФЦ). 66.RU, со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра, пишет, что флагманский офис будет расположен под мультимедийным экраном, ранее там располагался магазин Freedom Store.

МФЦ займет 857 кв.м., став самым большим в Екатеринбурге. Сейчас помещение ремонтируют.

Помещение оформят в рыже-красных цветах в стиле лофт, для посетителей будут выделены зоны ожидания, информирования, появится зона для тех, кто пришел с детьми. Также в МФЦ появятся конференц-зал для проведения лекций, мастер-классов и встреч с жителями, зона электронных услуг, зона обмена книгами (буккроссинг).

Напомним, в 2017 г. Ельцин Центр передал областному правительству 7,6 тыс. кв. м своих площадей в счет погашения долга по кредитам. После этого госструктуры начали открывать в здании свои офисы.

Ранее DK.RU писал, что Ельцин Центр не смог оспорить многомиллионный долг за обслуживание здания в пандемию. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в октябре 2022 г. оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с Ельцин Центра 18,5 млн руб. за обслуживание здания в марте-июле 2020 г.

Суд состоялся после того, как в мае 2020 г. «Агора-центр» (собственник здания вместе с фондом им. Б. Н. Ельцина) обратился к УК «Центр» с просьбой снизить стоимость услуг по договорам на 90%, ссылаясь на снижение доходов в пандемию. Управляющая компания отказалась удовлетворить просьбу. После чего «Агора-центр» перестал подписывать акты выполненных работ.