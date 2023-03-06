Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
75,45
80,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Крупнейший МФЦ в Екатеринбурге откроется в Ельцин Центре

Крупнейший МФЦ в Екатеринбурге откроется в Ельцин Центре
Иллюстрация: wikipedia.org

Многофункциональный центр займет площадь более 850 кв.м. Помимо стандартных зон ожидания и окон оказания услуг там появятся конференц-зал, зона обмена книгами и т.д.

#НОВОСТИ

На первом этаже Ельцин Центра в 2023 г. откроют главный офис Многофункционального центра Свердловской области (МФЦ). 66.RU, со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра, пишет, что флагманский офис будет расположен под мультимедийным экраном, ранее там располагался магазин Freedom Store.

МФЦ займет 857 кв.м., став самым большим в Екатеринбурге. Сейчас помещение ремонтируют.

Помещение оформят в рыже-красных цветах в стиле лофт, для посетителей будут выделены зоны ожидания, информирования, появится зона для тех, кто пришел с детьми. Также в МФЦ появятся конференц-зал для проведения лекций, мастер-классов и встреч с жителями, зона электронных услуг, зона обмена книгами (буккроссинг).

Напомним, в 2017 г. Ельцин Центр передал областному правительству 7,6 тыс. кв. м своих площадей в счет погашения долга по кредитам. После этого госструктуры начали открывать в здании свои офисы.

Ранее DK.RU писал, что Ельцин Центр не смог оспорить многомиллионный долг за обслуживание здания в пандемию. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в октябре 2022 г. оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании с Ельцин Центра 18,5 млн руб. за обслуживание здания в марте-июле 2020 г.

Суд состоялся после того, как в мае 2020 г. «Агора-центр» (собственник здания вместе с фондом им. Б. Н. Ельцина) обратился к УК «Центр» с просьбой снизить стоимость услуг по договорам на 90%, ссылаясь на снижение доходов в пандемию. Управляющая компания отказалась удовлетворить просьбу. После чего «Агора-центр» перестал подписывать акты выполненных работ.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских — о феномене Сысерти«Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских — о феномене Сысерти
  • Рост зарплат в Свердловской области опережает общероссийские показателиРост зарплат в Свердловской области опережает общероссийские показатели
  • Пять университетов Екатеринбурга вошли в ТОП-10 лучших вузов УралаПять университетов Екатеринбурга вошли в ТОП-10 лучших вузов Урала
  • «Если экономика России перейдет к схеме «все для фронта», то раскурочится очень быстро»«Если экономика России перейдет к схеме «все для фронта», то раскурочится очень быстро»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.