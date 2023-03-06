Лжеброкеры получили миллиарды рублей россиян через фальшивые компании в «Москва-Сити»

Следственный комитет раскрыл мошенническую схему хищения средств в особо крупном размере. Четыре года компании под видом консультаций и обучения финансовой грамотности вымогали деньги.

Следственный комитет России (СКР) разоблачил группу лжеброкеров, арендовавших офисы в «Москва-Сити» для совершения мошенничества на миллиарды рублей, пишет Коммерсантъ. На данный момент в деле фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». При этом у следствия есть основания полагать, что все эти компании и их менеджмент связаны друг с другом.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по Москве еще 11 июля 2018 года по заявлениям нескольких пострадавших. Как утверждают сами потерпевшие, на самом деле количество пострадавших от действий мошенников может исчисляться тысячами, но они не стали обращаться в полицию. Ущерб в материалах дела пока обозначен формулировкой «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать его как «особо крупный». В реальности сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов.

С мертвой точки расследование сдвинулось лишь в прошлом году, после того как им занялся Следственный комитет. Схема работы у всех фигурирующих в уголовном деле компаний была одна. Клиентов подыскивали путем просто обзвона по купленным базам данных. Сначала потенциальным жертвам предлагали абсолютно бесплатные консультации в области инвестирования. Там с будущими вкладчиками заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex. Менеджеры фирм демонстрировали выкладки, из которых следовало, что прибыль будет не менее 12–18% в месяц.

Договор предлагалось заключить на консультационные услуги при открытии «личного кабинета». ВШУФ в качестве такового предлагала зарегистрированную на Маршалловых Островах компанию Bristol House Corporation, которая, как установили правоохранители, является лжеброкером и не имеет лицензий на право оказания финансовых услуг ни в одной стране мира. При этом фиктивный счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в офисе ВШУФ. Там же кассир принимал деньги, которые вносились на мнимый брокерский счет.

Впоследствии инвесторам демонстрировали, как стремительно растет их доход, предлагая сделать дополнительные вложения. Проблемы у вкладчиков начинались, как обычно в таких случаях, когда они пытались вывести деньг. Сначала клиенту в этом отказывали, например, сообщали, что средства попали под санкции. А потом выяснялось, что акции, в которые были вложены деньги, внезапно рухнули. Как утверждают потерпевшие, деньги у них принимали не через банк, а прямо в офисе АУФИ наличными, которые затем переводили в доллары, а те — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному на тех же Маршалловых Островах. В итоге, как выяснили следователи, вышеперечисленные компании, «не имея соответствующей лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали лишь видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов деньги похищались».

В декабре прошлого года бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошенничестве был отправлен Хамовническим райсудом Москвы под домашний арест. Что касается МФЦ и «Глобал Финанс», то они под видом консультаций и обучения финансовой грамотности рекомендовали своим клиентам иметь дело с дилером Global FX. Последний же предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. При этом лицензией Центробанка эта компания также не обладает. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» сейчас находятся под стражей.

На подобных мошеннеческих схемах россияне теряют не менее 10-12 млрд руб. ежегодно, рассказывал DK.RU. «Жизненный цикл» финансовых пирамид, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, теперь стал умещаться в 2,5-3 месяца.