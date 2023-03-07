Самый старый завод Michelin в России продают под китайские шины Hifly

Площадка Michelin в Давыдово (Подмосковье) с 2004 г. стала первой инвестицией глобальных производителей шин в Россию. Сейчас завод продают дистрибьютору шин марки Hifly.

Площадка Michelin в Давыдово, которая первой из иностранных шинных компаний локализовала выпуск в РФ, нашла долгожданного покупателя. Сделка по продаже российских активов близка к завершению, покупатель — дистрибьютор шин этой и других марок ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», рассказал Коммерсантъ.

ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которое занимается оптовой торговлей автокомпонентами, в октябре 2022 г. получило сертификаты соответствия на шины марки Hifly (Китай) для легковых и грузовых автомобилей.

Michelin в Давыдово (Подмосковье) заработала в 2004 г. и стала первым примером инвестиций глобальных производителей в Россию. Мощность площадки составляет от 1,5–2 млн шин в год, в основном для легковых автомобилей. Выпускались как летние, так и зимние шины, часть продукции экспортировалась (сейчас санкции ЕС запрещают ввоз шин из РФ). Выпуск в РФ составлял 1% от общего производства Michelin и 2% от объема продаж. Площадка простаивает с середины марта 2022 г.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет продажу актива дистрибьютору «хорошим вариантом»:

«Пауэр Интернэшнл-шины» уже сотрудничают с китайскими поставщиками и, соответственно, в теории могут расширить это партнерство. При этом загрузить такую площадку даже на четверть будет сложно, а возобновление производства при самом оптимистичном варианте займет несколько месяцев. Сейчас нужно заново выстраивать цепочки поставок, закупать сырье и полномасштабный запуск производства займет не менее года.

В конце июня 2022 г. Michelin сообщила о «вынужденном» плане передачи всех российских операций компании локальному менеджменту. Тогда же глава российского офиса Дмитрий Молоканов указывал, что их задача «изучить сценарии для автономной работы завода по производству шин и перезапустить производство шин других брендов в Давыдово». Michelin сообщала, что работала над различными вариантами выхода с российского рынка, в том числе над продажей третьей стороне. Компания оценивала убыток группы в РФ от обесценения по балансовым рискам в €139 млн и еще в €13 млн — затраты на реструктуризацию бизнеса Fenner в Великобритании, которая в основном обслуживала российский рынок.

Российский рынок легковых шин в последние годы составлял около 30–40 млн штук в год. Крупнейшим иностранным игроком была Nokian Tyres, которая сейчас находится в процессе продажи своего завода во Всеволожске мощностью 17 млн шин в год «Татнефти». Японский производитель шин Bridgestone, остановивший в марте работу завода в Ульяновске и прекративший новые инвестиции в РФ, также начал поиск местного покупателя для своих российских активов, рассказывал DK.RU.