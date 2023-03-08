Заброска на вертолете и уединение: для уральских туристов разрабатывают маршруты в Гари

Гостей будут размещать в новом туркомплексе, который может единовременно принять 49 человек. На севере области будет особенно интересно любителям охоты и рыбалки.

На севере Свердловской области построили туристический комплекс «Пристань Гари», который по прогнозам властей должен стать точкой притяжения любителей активного отдыха. На берегу Сосьвы появилось девять модульных домиков, где могут единовременно разместиться до 49 гостей, там же оборудовали станцию для лодок и квадроциклов. Для туристов разработали меню с блюдами из местных фермерских продуктов.

Как сообщили в департаменте инфорполитики, новую инфраструктуру представили туроператорам региона в ходе ознакомительной поездки на север области — в Верхотурье и Гари. Итоги рабочей поездки лягут в основу будущих туристических маршрутов. В настоящий момент обсуждается несколько возможных маршрутов. В частности, прорабатывается возможность заброски туристов в Гари на вертолете для уединенного отдыха с рыбалкой.

Мы обратились к туроператорам с задачей сформировать турпакеты для разных целевых групп и индивидуальных туристов. На следующей неделе встречаемся с участниками рабочей поездки обсуждать готовые решения. Думаю, тур Екатеринбург — Верхотурье — Гари может стать хорошим предложением для семейного туризма, — отметила в своем телеграм-канале директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Ранее DK.RU писал, что преобразить Гари региональные власти решили к 400-летнему юбилею территории, который будет отмечаться летом этого года. На создание современной турбазы в Гарях из регионального бюджета было выделено 84 млн руб. Помимо туркомплекса в поселке, где проживает около 3 тыс. чел., благоустроили Парк Победы, обновили уличное освещение, построили новый школьный стадион и приобрели баржу для передвижения в отдаленных местах.

Также DK.RU пообщался с организаторами туристических троп Свердловской области. Они убеждены в том, что туристические тропы должны поднять экономику региона. Мы выяснили, как они реализуют свои проекты.