IT-компании просят у государства почти полмиллиарда рублей на поиск новых рынков

На поддержку экспорта российского ПО за рубежом и поиск новых рынков сбыта для 500 российских IT-компаний потребуется больше 465 млн руб. в год, заявили в ассоциации «Руссофт».

Ассоциация «Руссофт» направила в Минцифры проект дорожной карты с просьбой обеспечить IT-сфере более 465 млн руб. в год. Согласно проекту, акселерационная программа рассчитана на 500 российских IT-компаний, пишет Forbes.ru. Финансовая поддержка нужна для вывода их продукции на новые рынки, говорится в документе. Отбирать кандидатов предлагается совместно с «ведущими акселераторами» — ФРИИ, фондом «Сколково» и Generation S.

Стоимость акселерации на каждое решение, согласно представленной в проекте предварительной финансовой модели, рассчитанной на основе данных января 2023 г., составит порядка 1,2 млн руб, из которых 20% софинансирует компания, а 80% — государство.

Теперь «Руссофт» проводит опрос участников рынка для «подготовки экономического обоснования возвратности мер господдержки в виде заключения экспортных контрактов и дополнительного поступления налогов», завершить который планируется к апрелю текущего года. Минцифры потребовало обосновать бюджетное финансирование, уточнив, «как эти средства вернутся в бюджет налогами и прочими [выплатами] от роста экспорта, вызванного применением этих мер поддержки».

Совокупный экспорт российских софтверных компаний в 2022 г., согласно предварительным подсчетам «Руссофта», составил $8,4–9,2 млрд, сократившись по сравнению с 2021 г. на 8-17%. По данным компании, в 2021 г. российские разработчики софта активнее всего продавали решения в США, Европу и на Ближний Восток, но в 2022 г. ситуация изменилась. Теперь российское ПО наиболее востребовано на Ближнем Востоке, в странах ближнего зарубежья, Южной и Восточной Азии. Наиболее активно в прошлом году продажи отечественных IT-компаний шли в Узбекистане, ОАЭ и Индии.

Депутат Дмитрий Гусев полагает, что Минобороны стоит пересмотреть кадровую политику в отношении мобилизованных. Есть некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но необязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Депутат считает, что молодые люди должны служить в кибервойсках, писал DK.RU.