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В Свердловской области продается огромная экоферма с маралами и медведями

В Свердловской области продается огромная экоферма с маралами и медведями
Иллюстрация: «Авито»

Усадьба расположена у реки Кайгыр, в 120 км от Екатеринбурга. Общая площадь территории составляет 209 га. На участке есть два больших коттеджа, 10 гостевых домов, бассейн и баня.

#ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Объявление о продаже «уникального хозяйства с общей территорией в 209 гектаров» было опубликовано на «Авито». Вместе с недвижимостью покупатель получит десятки животных: пятнистых оленей, маралов, горных баранов, медведей, волков, кабанов, лошадей, а также конюшню и тренировочный корт. Владелец экофермы оценил ее в 240 млн руб.

В Свердловской области продается огромная экоферма с маралами и медведями 1

На территории есть централизованная система водоснабжения и очистки сточных вод, система видеонаблюдения и интернет.

В 25 км от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».

Ранее DK.RU сообщил о продаже резиденции под Екатеринбургом — двухэтажного деревянного дома с большим участком на берегу Верхне-Сысертского водохранилища. Объект оценен в 105 млн руб.

Это не единственный загородный объект в высоком ценовом сегменте, выставленный на продажу в последние месяцы. Недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк» продается минималистичный особняк площадью в 662,3 кв. м. Площадь участка — 60 соток. Стоимость объекта — 188 млн руб.

Фото в тексте: «Авито».

Автор: Виктория Говорковская
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