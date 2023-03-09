В Свердловской области продается огромная экоферма с маралами и медведями

Усадьба расположена у реки Кайгыр, в 120 км от Екатеринбурга. Общая площадь территории составляет 209 га. На участке есть два больших коттеджа, 10 гостевых домов, бассейн и баня.

Объявление о продаже «уникального хозяйства с общей территорией в 209 гектаров» было опубликовано на «Авито». Вместе с недвижимостью покупатель получит десятки животных: пятнистых оленей, маралов, горных баранов, медведей, волков, кабанов, лошадей, а также конюшню и тренировочный корт. Владелец экофермы оценил ее в 240 млн руб.

На территории есть централизованная система водоснабжения и очистки сточных вод, система видеонаблюдения и интернет.

В 25 км от усадьбы находится природный парк «Оленьи ручьи».

Ранее DK.RU сообщил о продаже резиденции под Екатеринбургом — двухэтажного деревянного дома с большим участком на берегу Верхне-Сысертского водохранилища. Объект оценен в 105 млн руб.

Это не единственный загородный объект в высоком ценовом сегменте, выставленный на продажу в последние месяцы. Недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк» продается минималистичный особняк площадью в 662,3 кв. м. Площадь участка — 60 соток. Стоимость объекта — 188 млн руб.

Фото в тексте: «Авито».