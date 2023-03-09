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Выдача потребительских кредитов в Свердловской области сократилась на треть

Выдача потребительских кредитов в Свердловской области сократилась на треть
Иллюстрация: ru.freepik.com

Снижение фиксируется за последний месяц по отношению к предыдущему. В целом за год закредитованность населения выросла. По потребкредитам — на 1,6%, по ипотеке — на 14%.

#БАНКИ#НОВОСТИ

В Свердловской области в январе 2023 г. было выдано 28,5 тыс. потребительских кредитов, что на 30,6% ниже показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче потребкредитов регион занимает седьмое место по стране.

Ситуация со снижением потребительского кредитования в соседних регионах, так же, как и в России в целом, аналогичная. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в январе выдали 16,7 тыс. потребкредитов, что на 29,3% ниже показателей декабря. В Тюменской области выдача кредитов снизилась на 29,7% до 12 тыс. В целом по России количество выданных потребительских кредитов составило 0,91 млн, сократившись за месяц на 29,9%.

Напомним, по последним данным жители региона хранят на вкладах до 833,3 млрд руб., при этом должны банкам 789 млрд руб. В то же время совокупная задолженность физических лиц Свердловской области за год (с 1 ноября 2021 г. по 1 ноября 2022 г.) выросла на 7,7% — до 789 млрд руб.

Из этой суммы долги:

  • по потребительским кредитам составляют 383 млрд руб. (плюс на 1,6% за год);
  • по ипотеке — 407 млрд руб. (плюс 14%).

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Автор: Татьяна Юстус
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