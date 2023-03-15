«Когда организм находится в состоянии стресса, способность к репродукции теряется»

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью свердловского Минздрава — о темпах рождаемости, коронавирусе и образе жизни будущих родителей.

По данным Свердловкстата, в январе-декабре прошлого года на свет появилось около 40 тыс. малышей — это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Как подтвердил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Екатеринбургского клинического перинатального центра Сергей Беломестнов, последние годы рождаемость на Среднем Урале действительно снижалась. Но поводов для пессимизма специалисты не видят.

Сейчас в регионе развернута внушительная сеть медицинских учреждений, которые специализируются на репродуктивном здоровье. Какую помощь они оказывают парам, планирующим беременность, и что будущим родителям стоит предпринять для достижения желаемого результата, Сергей Беломестнов рассказал в колонке для DK.RU.

О темпах рождаемости

— Система здравоохранения лишь отчасти определяет показатель рождаемости, существенное значение имеют социально-политические, экономические факторы. Колебания этого показателя связаны с общими для страны демографическими явлениями — например, среди них вступление в активный репродуктивный возраст малочисленного поколения, рожденного в конце прошлого века.

Свердловская область на фоне остальных регионов показывает хороший уровень рождаемости. Например, в 2011 г., по данным государственной статистики, на территории региона родилось 58 тыс. чел. В 2013-2015 гг. фиксировались пиковые показатели — более 62 тыс. чел. в год, что сопоставимо с уровнем 1970-1980-х гг.

В последние несколько лет показатели, конечно, снижаются. Например, в 2021 г. родились 42,9 тыс. чел. Но это не повод для большого пессимизма — подрастает поколение так называемого «беби-бума» 2010 гг.

О принципах помощи женщинам во время беременности и родов

— В Свердловской области, как и во всей России, беременные женщины в рамках государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи наблюдаются в женских консультациях. Сейчас в Свердловской области функционируют 72 такие специализированные медицинские организации.

Здесь женщина получает помощь не только дипломированной акушерки или врача, но и специалиста по социальным и юридическим вопросам. Может обратиться за медико-психологической поддержкой, в том числе при принятии решения о возможности вынашивания беременности. Кстати, обратиться в женскую консультацию по этим вопросам могут и будущие отцы.

В России общепринятым считается рождение детей в госпитальных условиях, что является, конечно, мировой тенденцией. Хотя роды и физиологический процесс являются периодом, когда просто уход за роженицей должен быстро трансформироваться в оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.

Для нормальных родов, с минимальными рисками неблагоприятных исходов для матери и ребенка, а их в нашем регионе более трети (34% в 2022 г.), развернуты акушерские отделения и родильные дома при городских и районных больницах. Для оказания помощи при преждевременных родах и серьезных осложнениях беременности в области работают три учреждения, готовых оказать высокотехнологичную медицинскую помощь женщине и новорожденному.

Также помощь женщинам во время беременности и родов оказывают несколько организаций негосударственной формы собственности — ведомственных и частных.

Об условиях благополучного течения и завершения беременности

— Первое условие — планируемая беременность. Ребенок должен родиться в любви и согласии — старая фраза, которая может кому-то показаться банальной. Но это так.

Второе условие — оптимальный возраст и хорошее состояние здоровья будущих родителей. Спонтанно наступившая планируемая беременность является лучшим показателем здоровья женщины и ее супруга.

Поэтому чрезвычайно важно будущим родителям перед наступлением беременности провести оценку своего организма. Если есть нездоровые особенности — попробовать изменить образ жизни и стиль питания. По всем вопросам планирования беременности можно обратиться в женскую консультацию.

О последствиях пандемии коронавируса

— Внедрение в нашу жизнь новой коронавирусной инфекции, конечно, изменило многие представление о безопасности человека, его уязвимости перед природой.

Сейчас рассуждать о рисках и последствиях достаточно сложно. Во-первых, все еще продолжается эпидемиологический процесс. Во-вторых, требуется более длительный период наблюдения, накопления данных. Ученые всего мира озадачены этим вопросом, имеются разные данные, иногда диаметрально противоположные. Поэтому подождем — увидим.

О факторах, влияющих на репродуктивное здоровье

— Нужно отметить, что способность к воспроизводству — это показатель состояния благополучия любого животного. А человек с биологической точки зрения пусть разумное, но животное.

Если организм находится в состоянии стресса, неважно какого, социального, психологического, связанного с расстройством здоровья, то все силы и возможности переключаются на достижение одной цели — противостояние стрессу и на выживание. Способность к репродукции теряется.

Сказать, что современное общество не подвержено стрессу, наверное, будет ошибочным суждением. Нерациональный образ жизни — отсутствие адекватной физической и не менее важной социальной активности является негативным фактором. Характер питания современного человека, избыток высокоуглеводной пищи приводит к метаболическим и гормональным нарушениям, снижению способности к зачатию.

Привычное длительное воздействие токсических веществ, получаемых при курении, употреблении алкоголя, особенно невысокого качества, профессиональные вредности также не потеряли своей актуальности. Остаются проблемой и инфекционные заболевания половой системы, которые передаются половым путем, многие из них приводят к необратимому бесплодию, осложненному течению беременности.

О снижении числа самопроизвольных абортов

— Конечно, не всегда беременность заканчивается родами. Это естественный процесс, не всегда эмбрион соответствует высоким требованиям законов биологии. В этом случае происходит элиминация патологического продукта зачатия — самопроизвольное прерывание беременности (самопроизвольный аборт).

Частота этого осложнения, в принципе, является стабильной для популяции. В России, по данным отраслевой статистики Министерства здравоохранения, в 2021 г. зафиксирован показатель 2,4 случая на 1 тыс. женщин фертильного возраста. При этом нужно отметить, что имеется тенденция к снижению — в 2015 г. фиксировалось 6,6 случая на 1 тыс. женщин.

Таким образом, залогом сохранения репродуктивного здоровья каждой женщины является своевременное обращение в женскую консультацию — для регулярной оценки состояния здоровья, консультирования по вопросам планирования беременности и обследования супружеской пары, чтобы подготовиться к желаемой беременности.

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