Сбербанк: при покупках на сумму более 1 тыс. руб. пин-код можно не вводить

Банки могут устанавливать суммы покупок в соответствии с правилами платежных систем. Сбербанк считает, что повышение лимита для карточной оплаты будет удобно клиентам. Речь о платежной системе «Мир».

Сбер приступил к тестированию повышенных лимитов для покупок без пин-кода, заявила пресс-служба банка. Теперь сумма операции может превышать 1 тыс. руб. в сети терминалов эквайринга Сбера.

Банки могут устанавливать суммы покупок без пин-кода в соответствии с правилами платежных систем. Платежная система «Мир», на которую Сбербанк перешел после ухода карт Visa из России, увеличила этот лимит до 3 тыс. руб. Их карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт, которая является и оператором «Мира».

В некоторых терминалах Сбера в Москве система уже не требует введения кода при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. руб. При тестировании функционала POS-терминалы Сбербанка будут принимать как его бесконтактные карты, так и карты других банков. Предполагается, что при сумме покупки свыше 3 тыс. руб. пин-код по-прежнему надо вводить:

Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка.

Рекомендации платежных систем для суммы покупок без пин-кода не являются обязательными, и многие банки, в том числе Сбер, до марта 2023 г. продолжали использовать более низкий порог в 1 тыс. руб. С 2020 г. лимит в 3 тыс. руб. действовал у Visa, а у Mastercard в 2020 г. он поднимался до 5 тыс. руб.

Согласно исследованию компании The Nilson Report, за 2021 г. Сбербанк обработал 27 млрд транзакций на общую сумму $281 млрд. Банк раскрывал масштаб своей сети POS-терминалов по итогам 2020 г.: тогда Сбер имел почти 2,2 млн POS-терминалов и обслуживал 1,4 млн активных торговых точек. Более поздние данные не раскрывались. Для сравнения: ВТБ, следующий в рейтинге по России, за этот же период обработал около 2 млрд транзакций на $31,6 млрд.

В начале недели Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Сбербанка Германом Грефом. Они обсудили деятельность банка и решили, что он «закончил свой период убыточности», рассказывал DK.RU. Греф назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране» и уточнил, что у Сбербанка «был очень непростой период», по итогам которого он получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб. за 2022 год. Он заверил, что банк «научился на этих атаках» и совершенствует модели защиты. Сейчас Сбербанк — «это самая большая айтишная структура в стране», в банке работает 38 тыс. IT-инженеров.