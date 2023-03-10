Decathlon вернется в Россию через поставки CDEK

Платформа для заказа товаров CDEK.Shopping начала прямые поставки из новой европейской коллекции бренда Decathlon, который ушел из России. Одежду и спорттовары везут из Германии, Польши и Турции.

Платформа для заказа товаров CDEK.Shopping объявила о начале прямых поставок товаров бренда Decathlon, ушедшего из России. На платформе появилось около 50 тыс. наименований оригинальной продукции французского ритейлера. В компании отметили, что для заказа доступно 80% оригинального ассортимента из новых коллекций.

Ранее маркетплейсы Ozon и Яндекс Маркет закончили продажу товарных остатков Decathlon. CDEK.Shopping доставит заказы напрямую из Германии, Польши и Турции в среднем за 30 дней. Компания стала альтернативой для заказа товаров из-за рубежа после начала военной операции на Украине.

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 г., летом того же года закрылись магазины сети в России. В январе 2023 г. источники сообщили о возможной продаже активов компании в России.

Decathlon в России владеет примерно 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. В основном это отдельно стоящие гипермаркеты, а также незастроенные земельные участки, офисные и складские помещения, рассказывал DK.RU. Выручка «Октоблу», основного юрлица ритейлера в РФ, за 2021 г. составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. У Decathlon в России было 57 магазинов по состоянию на весну 2022 г., сейчас их осталось 28. Бизнес Decathlon в РФ можно оценить в 13-15 млрд руб., считает гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков. По его мнению, продать российский бизнес целиком компания не сможет, так как у нее слишком большие объекты, которые также не всегда расположены в привлекательных локациях.