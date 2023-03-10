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Уральский производитель опор освещения и осветительного оборудования построит новый завод

Уральский производитель опор освещения и осветительного оборудования построит новый завод
Иллюстрация: itm-pro.ru

Решение об увеличении объемов производства руководители «Энерго-Арсенала» приняли из-за растущего спроса на продукцию на рынке. К реализации проекта приступят уже в этом году.

#НОВОСТИ

Объем инвестиций в строительство нового завода компании «Энерго-Арсенал» оценивается в 100 млн руб. Как рассказал директор предприятия Дмитрий Вострецов, новая площадка будет работать параллельно с действующей и позволит заметно увеличить объемы производства продукции, спрос на которую на рынке растет в России и за рубежом:

Реализация наших планов позволит выйти на мощность 60 тыс. опора-комплектов и 30 тыс. единиц светодиодного оборудования в год, годовая выручка предприятия вырастет на 1,2 млрд руб., будет создано 30 новых рабочих мест.

Помощь в подборе необходимой площадки, в использовании мер господдержки и во взаимодействии с банками будет оказывать Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Стороны подписали соответствующее соглашение.

Ранее DK.RU писал, что в Алапаевске начали строительство завода «Нейвасталь». Алапаевский металлургический комплекс будет представлен тремя большими подразделениями: шаропрокатное производство, сортопрокатное и электросталеплавильный передел с применением технологий и спецоборудования, не имеющими в России аналогов. Ежегодно на «Нейвастали» планируют выпускать 290 тыс. тонн мелющих шаров, применяющихся на горнообогатительных фабриках для измельчения руды, и 520 тысяч тонн стальной заготовки. Проект реализует компания «ФОРМАТ-ЕК».

Также DK.RU писал, что уральская компания «ПроЛайм» первой в России запустит импортозамещающее производство карбида кальция. Это вещество используется в военно-промышленном комплексе (например, при строительстве флота), металлургической и химической промышленности при производстве пластмасс, каучуков, удобрений. Также он требуется в фармацевтике и косметологии. Производство расположится в Михайловске, в его наладке будет участвовать «Атомстройкомплекс».

Автор: Елизавета Порошина
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