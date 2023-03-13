Екатеринбург снова попал в топ криминального рейтинга

Столица Урала заняла второе «почетное» место, обогнав по уровню преступности обе столицы России и уступив только Сибири. В прошлом году Екатеринбург был третьим после Ростова-на-Дону и Уфы.

Екатеринбург в 2023 г. занял второе место в рейтинге самых опасных городов России. Индекс преступности столицы Урала составляет 46,4%. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на Numbeo, сербскую краудсорсинговую глобальную базу данных о предполагаемых потребительских ценах, уровне преступности, качестве медицинского обслуживания и других статистических данных.

Первое место по уровню преступности в России занимает Новосибирск — 47,7%. Третье и четвертое места принадлежат Санкт-Петербургу (39,7%) и Москве (36,8%). Самым безопасным городом стал Нижний Новгород, индекс преступности которого составил всего 28,7%.

Однако, если посмотреть на общий рейтинг, на первом месте по уровню преступности находится Каракас в Венесуэле (83,6%), а на последнем Абу-Даби в ОАЭ — 11,2%. Новосибирск в этом списке занимает 182-е место, Екатеринбург — 197-е, а Санкт-Петербург и Москва — 254-е и 282-е. Всего в рейтинг вошли 416 городов.

Напомним, что в 2022 г. Екатеринбург занимал третье место в рейтинге самых опасных российских городов. Индекс преступности в столице Урала составил 47,1. Самым опасным городом был признан Ростов-на-Дону с показателем 52,3. На втором месте — Уфа, индекс составил 51,4. В мировом рейтинге Екатеринбург занял 203 место. По соседству с ним расположились Тунис и Болонья.

Кроме того, в конце прошлой недели Екатеринбург попал в список городов-лидеров по частоте взрывов бытового газа. Его составило «РИА Новости». На первом месте в списке Московская область. На втором — Нижегородская. Третье место делят Ростовская и Свердловская области.

За последние восемь лет в стране произошел 181 взрыв, в которых погиб 191 человек. Согласно выводам исследователей, в 70-80% случаев инциденты происходят в малоэтажной застройке, более чем в половине случаев в ЧП были виноваты сами жильцы, самостоятельно ремонтировавшие газовое оборудование или проносившие в квартиры газовые баллоны.

Из последних позитивных рейтингов, в которые вошел город, можно отметить исследование сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru. Он собрал рейтинг лучших гостиниц. В него вошли отели с минимальным количеством проблемных ситуаций и оценками от гостей не ниже девяти баллов. Восемь отелей из Екатеринбурга вошли в число лучших в России.

Читайте также на DK.RU: Екатеринбург затерялся в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья».