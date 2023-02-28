Восемь отелей Екатеринбурга и одни апартаменты вошли в число лучших в России
Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru представил рейтинг лучших гостиниц. В него вошли отели с минимальным количеством проблемных ситуаций и оценками от гостей не ниже девяти баллов.
По итогам 2022 года в рейтинг Ostrovok Guests’ Choice вошли 438 отелей со всей страны, из них девять находятся в Екатеринбурге:
- отель TENET
- «Дом Артистов Цирка»
- отель «Чехов»
- гостиница «Реноме»
- отель Four Elements Ekaterinburg
- отель «Грин Парк»
- Novotel Екатеринбург Центр
- отель «Вознесенский»
- апартаменты «Мечта 24».
Обязательные условия для включения объектов в рейтинг Ostrovok Guests’ Choice — большое количество положительных отзывов от пользователей сервиса, значительное число прожитых бронирований, минимальный уровень инцидентов, а также высокая средняя оценка от гостей на конец 2022 года (не ниже 9 баллов из 10).
Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург вошел в топ популярных у россиян направлений для путешествия в новогодние каникулы. Также сообщалось, что россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом, и Екатеринбург оказался в списке городов, куда летят не только поработать, но и увидеть что-то новое.
Напомним, что Екатеринбург, Тюмень и Волгоград стали единственными крупными городами страны, где после 9 января цены на проживание в гостиницах пошли вверх, а не вниз. Эксперты объясняют такую динамику тем, что это города, ориентированные в первую очередь на бизнес-поездки.