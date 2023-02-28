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Восемь отелей Екатеринбурга и одни апартаменты вошли в число лучших в России

Восемь отелей Екатеринбурга и одни апартаменты вошли в число лучших в России
Иллюстрация: DK.RU

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru представил рейтинг лучших гостиниц. В него вошли отели с минимальным количеством проблемных ситуаций и оценками от гостей не ниже девяти баллов.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

По итогам 2022 года в рейтинг Ostrovok Guests’ Choice вошли 438 отелей со всей страны, из них девять находятся в Екатеринбурге:  

  • отель TENET
  • «Дом Артистов Цирка»
  • отель «Чехов»
  • гостиница «Реноме»
  • отель Four Elements Ekaterinburg
  • отель «Грин Парк»
  • Novotel Екатеринбург Центр
  • отель «Вознесенский»
  • апартаменты «Мечта 24».

Обязательные условия для включения объектов в рейтинг Ostrovok Guests’ Choice — большое количество положительных отзывов от пользователей сервиса, значительное число прожитых бронирований, минимальный уровень инцидентов, а также высокая средняя оценка от гостей на конец 2022 года (не ниже 9 баллов из 10).

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург вошел в топ популярных у россиян направлений для путешествия в новогодние каникулы. Также сообщалось, что россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом, и Екатеринбург оказался в списке городов, куда летят не только поработать, но и увидеть что-то новое. 

Напомним, что Екатеринбург, Тюмень и Волгоград стали единственными крупными городами страны, где после 9 января цены на проживание в гостиницах пошли вверх, а не вниз. Эксперты объясняют такую динамику тем, что это города, ориентированные в первую очередь на бизнес-поездки.

Автор: Виктория Говорковская
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