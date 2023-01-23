После новогодних каникул отели дешевеют везде, но только не в Екатеринбурге

Екатеринбург, Тюмень и Волгоград стали единственными крупными городами страны, где после 9 января цены на проживание в гостиницах пошли вверх, а не вниз. Эксперты считают, что это логично.

После новогодних каникул стоимость проживания в отелях России снизилась на 16%. Согласно данным МТС Travel и Bronevik.com, сильнее всего в январе цены снизились в Краснодарском крае, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде.

Сильнее всего в денежном выражении в январе упала стоимость отелей на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани — экономия здесь в среднем составит от двух до четырех тысяч рублей в сутки. В процентном соотношении сильнее всего в январе снизились цены на проживание в Ярославле (-40% к новогоднему сезону), Сочи ( -36%), Адлере (-33%), Казани (-32%), Нижнем Новгороде (-30%).

В Екатеринбурге ситуация совершенно иная: в каникулы сутки проживания в отеле города в среднем стоили 4 096 руб. (период с 25 декабря по 8 января), с 9 января стоимость выросла до 4 607 руб. в сутки, в феврале прайс будет еще выше: в среднем 5 258 руб. в сутки. Аналогично цены меняются в соседней Тюмени: в среднем 3 881 руб. номер в отеле стоил в новогодние каникулы, 4 154 руб. обойдется проживание в городе в январе и 4 385 руб. — прайс февраля. Также рост цен с окончанием выходных дней наблюдается в Волгограде. Эксперты объясняют такую динамику тем, что это города, ориентированные в первую очередь на бизнес-поездки.

СПРАВКА Как показала аналитика, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездный отель после новогодних праздников составляет примерно 2 800 руб. в сутки, разница в средней цене за ночь во время и после каникул в отелях с рейтингом «две звезды» составляет всего 500 руб.

Ранее DK.RU писал, что Екатеринбург в этом году вошел в топ популярных у россиян направлений для путешествия в новогодние каникулы. Также сообщалось, что россияне начали активно совмещать рабочие поездки с отдыхом, и Екатеринбург оказался — в списке городов, куда летят не только поработать, но и увидеть что-то новое.

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В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции.