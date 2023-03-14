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Свердловские власти потратят 102 млн рублей на реставрацию «спорного» колледжа

Свердловские власти потратят 102 млн рублей на реставрацию «спорного» колледжа
Иллюстрация: ЕАН

Здание монтажного колледжа на Декабристов, 83 планируют отреставрировать к осени 2024 г. Этот памятник истории и культуры областного значения в течение нескольких лет был предметом судебных споров.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Реконструкция здания на Декабристов, 83 будет финансироваться из областного бюджета. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, начальная стоимость реставрационных работ составит 102 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить в три этапа ремонт фасадов и кровли «исторического объема», двора «исторического объема», а также фасадов и кровли «позднего пристроя».

До Революции в здании располагалось епархиальное женское училище при Ново-Тихвинском монастыре. Потом его изъяли у церкви. В 1934 г. в него заехал монтажный колледж.

В период с 2016 по 2019 гг. Екатеринбургская епархия пыталась вернуть себе этот объект, а также здания мужского хорового колледжа на пр. Ленина и два помещения экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58). В МУГИСО парировали: недвижимость, которую хочет забрать себе РПЦ, не является объектом религиозного значения, кроме того, существует запрет на ведение религиозной деятельности в государственных образовательных учреждениях. Судебная тяжба между епархией и МУГИСО шла с переменным успехом. В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры. В список вошли: особняк с элементами неоготики на ул. 8 Марта, 20; усадьба Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52; дом Метенкова на ул. Карла Либкнехта, 36; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу и другие объекты.

Автор: Виктория Говорковская
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