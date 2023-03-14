Свердловские власти потратят 102 млн рублей на реставрацию «спорного» колледжа

Здание монтажного колледжа на Декабристов, 83 планируют отреставрировать к осени 2024 г. Этот памятник истории и культуры областного значения в течение нескольких лет был предметом судебных споров.

Реконструкция здания на Декабристов, 83 будет финансироваться из областного бюджета. Согласно техзаданию, опубликованному на сайте госзакупок, начальная стоимость реставрационных работ составит 102 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить в три этапа ремонт фасадов и кровли «исторического объема», двора «исторического объема», а также фасадов и кровли «позднего пристроя».

До Революции в здании располагалось епархиальное женское училище при Ново-Тихвинском монастыре. Потом его изъяли у церкви. В 1934 г. в него заехал монтажный колледж.

В период с 2016 по 2019 гг. Екатеринбургская епархия пыталась вернуть себе этот объект, а также здания мужского хорового колледжа на пр. Ленина и два помещения экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58). В МУГИСО парировали: недвижимость, которую хочет забрать себе РПЦ, не является объектом религиозного значения, кроме того, существует запрет на ведение религиозной деятельности в государственных образовательных учреждениях. Судебная тяжба между епархией и МУГИСО шла с переменным успехом. В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. в Екатеринбурге отремонтируют 13 памятников архитектуры. В список вошли: особняк с элементами неоготики на ул. 8 Марта, 20; усадьба Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52; дом Метенкова на ул. Карла Либкнехта, 36; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу и другие объекты.