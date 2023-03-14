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Набережную за Ледовой ареной УГМК благоустроят

Набережную за Ледовой ареной УГМК благоустроят
Иллюстрация: страница УГМК-Арены в ВК

Археологи согласовали проект реконструкции улицы Народной Воли на участке от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург. Там должны появиться «сухой фонтан» и пешеходный мост.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Эксперты, привлеченные к проведению историко-культурной экспертизы участка улицы Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург, дали положительное заключение на проведение работ.

Предполагается, что они пройдут в три этапа.

На первом этапе будет отремонтирован участок ул. Народной Воли от ул. Степана Разина до левого берега Исети и построены очистные сооружения.

Набережную за Ледовой ареной УГМК благоустроят 1

Источник: управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

На втором — будет благоустроена территория от ул. Степана Разина до ул. 8 Марта.

На третьем — ул. Народной Воли будут благоустроена на участке от левого берега Исети до ул. Розы Люксембург. На этом этапе будет построен пешеходный мост и установлен «сухой фонтан».

Набережную за Ледовой ареной УГМК благоустроят 2

Эскиз благоустройства набережной

Напомним, что в феврале архитектор Тимур Абдуллаев презентовал проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад. Вдоль левого берега реки будут созданы пешеходная и велодорожки. Правая часть набережной останется транзитной, на одном из участков появятся очистные сооружения. В проект заложены два новых моста: первый, пешеходный, предлагают построить параллельно мосту через ул. Белинского, второй — у армянской церкви.

Ранее мэр Алексей Орлов сообщил, что на месте гостиницы «Дели» появится новый ТРЦ:

Для территории на меcте «Дели» подготовлен проект торгово-офисного центра: трехэтажное здание с цокольным этажом, раскрытым на рельефе в сторону реки, и подземной автостоянкой. Там будут располагаться гастрорынок и фуд-корт. Сроки реализации проекта сейчас не определены, поскольку участок находится в правах третьих лиц.

Грандиозный кирпичный долгострой простоял в центре города более четверти века. Его снесли в сентябре 2021 г.

Автор: Виктория Говорковская
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