Papa John`s в России планирует отделиться от американской сети

Одна из крупнейших сетей пиццерий в мире не может определиться, как именно уйти с российского рынка. Вероятно, бизнес здесь будет не продан, а продолжит работать под управлением местного руководства.

Сеть пиццерий Papa John`s в России может продолжить работу отдельно от американской Papa John`s International — под другой концепцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В России насчитывается 198 точек Papa John`s, а всего в мире 5,5 тыс. заведений. После начала СВО головная структура приостановила поддержку российского бизнеса.

С конца 2022 г. оператором доменных имен сети стало московское ООО «Комо» вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас». Вместе с тем «4 Папас» зарегистрировала несколько новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru — это могло быть связано с возможной сменой названия. В российском офисе Papa John`s тогда говорили, что продолжают работать под международным брендом, а новые домены создаются для «защиты от мошеннических сайтов».

Владелец мастер-франшизы сети в РФ и глобальный офис Papa John`s с конца 2022 г. не могут определиться со сценарием ухода с российского рынка, говорит источник газеты на рынке. Вероятно, что бизнес не будет продан, а управлять сетью будет действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

Прекращение отношений с головной структурой может обернуться оптимизацией сети и изменениям стандартов, а это грозит ростом числа жалоб потребителей, полагает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Сейчас основная задача сети — сохранить бренд в привычном для потребителя звучании, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Тогда как для предпринимателей, которые приобрели франшизу «Папа Джонс» на определенный город, важно сохранить доступ к системе обеспечения бизнеса, IT-продукту, менеджменту и маркетинговой политике.

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