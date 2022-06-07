Владельцу Pizza Hut в России удалось продать бизнес «Планете суши»

В Amrest подтвердили, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ и заведения перешли под управление локальной компании. Бренд новому владельцу убыточной сети пиццерий не оставят.

Польскому холдингу Amrest удалось продать русский филиал сети пиццерий Pizza Hut компании «Ной-М». После сделки пиццерии могут сменить название — владелец бренда американская Yum! Brands еще до начала специальной военной операции на Украине была недовольна работой российских заведений.

«Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. У старшего вице-президента «Ростика» Владимира Мехришвили доля в 80%. В России компания занималась развитием ресторанов «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s.

Исходно в РФ сеть управлялась польской Amrest и американской Yum! Brands. Но в 2018 г. Amrest выкупила заведения американских партнеров и приобрела мастер-франшизу бренда. Сейчас под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. В Amrest подтвердили, что больше не будут оператором ресторанов Pizza Hut в РФ и заведения перешли под управление локальной компании. Эта сделка уже закрылась, сообщает Коммерсантъ, договор аренды помещений недавно был перезаключен уже на новую компанию — ООО «Ной-М».

Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко говорит, что операционная деятельность практически всех заведений Pizza Hut не приносила экономического эффекта. Вероятно, продажа сети также была инициирована владельцем бренда по причине неэффективности работы в РФ. В 2021 г. выручка прежнего владельца сети ООО «Амрест Пицца» упала на 25%, до 362 млн руб., чистый убыток составил 161 млн руб. Новому владельцу удалось снизить фиксированную часть арендной ставки на 50% в московском торгцентре «Март», принадлежащем R4S Group, в надежде вывести в плюс бизнес пиццерии.

Заведения Pizza Hut будут ребрендированы, но пока новый владелец не определился с названием. Если бренд Pizza Hut отзовут, то действующим франчайзи сети будет сложно найти другого партнера, так как все крупные пиццерии управляются из США и заключать с ними контракты сейчас рискованно, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, у российской сети «ДоДо» практически все города уже заняты.

Ранее компания, управляющая 267 заведениями Pizza Hut и KFC, пыталась продать бизнес в РФ дочерней структуре ВТБ. Но из-за запрета со стороны Евросоюза на сделки с компаниями из санкционного списка, куда входит ВТБ, сделать это не удалось. Учитывая, что бренд будет отозван, сумма сделки вряд ли превысит 300 млн руб., что близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений под пиццериями, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Как рассказывал DK.RU, ранее об уходе из России заявил производитель Libresse, Libero и Zewa. Крупнейший производитель табака в мире, приостановивший инвестиции и рекламу еще 10 марта, может передать собственность местному бизнесу. Магазины Nike будут закрыты после распродажи товарных остатков. В нынешних условиях привозить спортивную одежду и обувь в Россию невозможно, пояснили в компании.