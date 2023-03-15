В Екатеринбурге появится лаборатория для изучения опасных и неизвестных инфекций

Сейчас для проекта ищут подрядчика, восьмиэтажное здание должно быть построено до конца 2024 г. В нем разместятся несколько подразделений и лабораторий.

Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области ищет подрядчика для строительства в Екатеринбурге специализированной лаборатории, в которой будут изучать опасные и неизвестные инфекции. Из федерального бюджета на это будет выделено 1,5 млрд руб., в рамках проекта «Санитарный щит страны».

Исходя из данных на сайте госзакупок, лаборатория будет представлять из себя восьмиэтажное здание площадью 5,5 тыс. кв.м. В нем будут работать микробиологическая лаборатория, паразитологическое, бактериологическое, вирусологическое подразделения, а также подразделение особо опасных инфекций.

Планируется, что бактериологическая лаборатория с отделением паразитологических исследований будет проводить 63 215 исследований в год. Вирусологическая лаборатория — 97 970 исследований. Лаборатория особо опасных инфекций — 281 147 исследований. Также в задачи учреждения будет входить оперативная расшифровка данных длительностью не более 24 часов.

Заявки от застройщиков принимаются до конца марта, после чего будет выбран исполнитель контракта. Здание он должен будет возвести до конца 2024 г., из федерального бюджета на работы в 2023 г. выделят 887 млн руб., в 2024 году — 591 млн руб.

Аналогичные лаборатории планируется открыть в Челябинской области и Пермском крае.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что в Екатеринбурге все-таки начнут строить НИИ Охраны материнства и младенчества. Это будет первый объект медицинского кластера «Академический», в 2024 г. на него будет направлено 1,35 млрд руб.

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