За воздухом Екатеринбурга будет следить сразу несколько станций и зондов

В городе будет установлена автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха, все собранные сведения она будет передавать в ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова».

Новый пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха появится в Екатеринбурге. «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» потратит на него 25 млн руб. Стационарный пост наблюдения будет приобретен в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха будет включать в себя павильон, газоаналитический и метеорологический комплексы, систему безопасности, систему управления, сбора и передачи данных, дополнительное оборудование — всего в закупке 44 наименования.

В павильоне предусмотрено несколько тысяч различных фильтров, пробоотборный зонд, газоанализаторы, анализатор пыли, автоматическая станция для измерения температуры, влажности, давления, скорости и направления ветра, компьютер со специальным программным обеспечением, генераторы газовых смесей, нулевого воздуха, озона, поверочные смеси. Все данные, собранные устройствами, будут передаваться в ФГБУ «ГГО им. А.И. Воейкова».

Напомним, именно экология — одна из основных причин называемых теми, кто переехал из Свердловской области или очень хочет это сделать.

Читайте также:

Где на Урале жить опасно. 18 городов попали в зону риска по химическому загрязнению

Хуже только в Омске: Свердловская область — аутсайдер по экологии