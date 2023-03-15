«Объединенная чайная компания» обратилась в ФАС для выкупа активов чая Lipton

Активы производителя чая Lipton, покинувшего Россию, могут выкупить инвесторы, решившие расширить свое производство чая под марками торговых сетей.

Активы покинувшего РФ производителя чая Lipton компании Ekaterra могут быть выкуплены «Объединенной чайной компанией», сообщает Коммерсантъ. В России у Ekaterra есть предприятие в Санкт-Петербурге, на котором выпускали чай под марками Lipton, Saito и Brooke Bond. В 2019-м фабрика производила до 16 тыс. тонн продукции в год. По информации СМИ, сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Как объясняется, Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra. Известно, что уведомление появилось в базе ФАС. Подробности предстоящей сделки не приводятся.

В начале августа 2022 г. в Ekaterra объявили о решении уйти из России, рассказывал DK.RU. В компании объяснили этом тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Объединенная чайная компания выпускает чаи Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт».

В прошлом году сообщалось, что производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton. Российское подразделение Ekaterrа собирались купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая.