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«Объединенная чайная компания» обратилась в ФАС для выкупа активов чая Lipton

«Объединенная чайная компания» обратилась в ФАС для выкупа активов чая Lipton
Иллюстрация: РИА Новости

Активы производителя чая Lipton, покинувшего Россию, могут выкупить инвесторы, решившие расширить свое производство чая под марками торговых сетей.

#НОВОСТИ

Активы покинувшего РФ производителя чая Lipton компании Ekaterra могут быть выкуплены «Объединенной чайной компанией», сообщает Коммерсантъ. В России у Ekaterra есть предприятие в Санкт-Петербурге, на котором выпускали чай под марками Lipton, Saito и Brooke Bond. В 2019-м фабрика производила до 16 тыс. тонн продукции в год. По информации СМИ, сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Как объясняется, Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra. Известно, что уведомление появилось в базе ФАС. Подробности предстоящей сделки не приводятся.

В начале августа 2022 г. в Ekaterra объявили о решении уйти из России, рассказывал DK.RU. В компании объяснили этом тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Объединенная чайная компания выпускает чаи Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт».

В прошлом году сообщалось, что производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton. Российское подразделение Ekaterrа собирались купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая. 

Автор: Андрей Широков
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