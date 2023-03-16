«Нелепая ситуация». Суд вынес решение по очередному делу Евгения Ройзмана

Основанием для судебных разбирательств стал репост видеоролика с символикой ФБК, признанного экстремистской организацией, на странице «ВКонтакте». Политика арестовали на 14 суток.

Ленинский районный суд рассмотрел очередное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был внесен Минюстом в реестр иноагентов. Политику вменялось административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ в связи с демонстрацией в соцсетях символики экстремистской организации. При этом репост видеоролика был произведен еще в феврале прошлого года.

Как ранее писал DK.RU, Евгения Ройзмана задержали сегодня днем. Об этом в соцсетях сообщила супруга политика Юлия Крутеева. Она назвала претензии к нему необоснованными, потому что ее муж не зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте». Аналогичной позиции изначально придерживается и адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов:

У него не было личной группы и верифицированной персональной страницы. Вообще полиция сама себя дискридитирует. Два месяца назад я сказал сотруднику полиции, что можно легко установить, кто делал этот репост и причастен ли к нему Евгений Вадимович. Можно было направить запрос во «ВКонтакте», они бы отправили ответ, и ситуация не получила бы такое завершение.

Сам Евгений Ройзман сообщил журналистам, что с обвинением не согласен:

Нелепая ситуация. Само правонарушение нелепое. Ко мне оно не привязывается никак.

Выступая перед судом, лейтенант полиции Максим Фомичев, который составлял протокол на Евгения Ройзмана, заявил, что запрос во «ВКонтакте» не отправлял, потому что использует материалы, составленные иными должностными лицами.

Судья Владимир Ушаков также отказался делать запрос во «ВКонтакте», чтобы разобраться, с какого аккаунта был размещен пост, но согласился допросить Лейлу Гусейнову, которая до недавнего времени была помощницей политика и помогала ему вести соцсети. Во время своего выступления она также сказала, что не имеет отношения к этой странице.

Владислав Идамжапов настаивал на том, что дело нужно прекратить: по-первых, в нем нет состава преступления, во-вторых, вменяемое правонарушение малозначительно. В-третьих, правонарушение выявили в декабре, а протокол составили только сейчас — три месяца спустя.

Тем не менее, суд постановил арестовать Евгения Ройзмана на 14 суток.

Ранее DK.RU писал, что последние полгода признанному иноагентом Евгению Ройзману запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет. Меру пресечения в виде запрета на определенные действия в августе прошлого года выбрал Верх-Исетский районный суд по итогам рассмотрения уголовного дела о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), по которому политику грозит до трех лет лишения свободы. В начале марта СМИ со ссылкой на Алексея Венедиктова, который также признан аноагентом, писали, что предварительное следствие по делу завершено и материалы были переданы Евгению Ройзману для рассмотрения.