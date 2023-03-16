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С 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты

С 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты
Иллюстрация: KP.RU

Цифровой рубль нельзя будет обналичивать, но можно расплачиваться им без доступа в интернет. Гибридная валюта станет третьим равноправным способом расчета наряду с наличным и безналичным.

#НОВОСТИ

С 1 апреля в России появится дополнительная форма национальной валюты — цифровой рубль. Его будут выпускать в виде цифрового кода и хранить на электронных кошельках в Центробанке, он же будет заниматься эмиссией такой валюты. Предполагается, что цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться для переводов и оплаты товаров. 

В аналитическом департаменте AMarkets назвали цифровой рубль некой гибридной формой валюты, который будет использоваться только для проведения безналичных платежей. 

Но есть и особенности: по словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, возможности обналичить, снять деньги с цифрового кошелька и использовать их как банкноты и монеты не будет. 

В компании также напомнили, что с апреля начнется именно пилотное тестирование цифрового рубля ограниченным кругом клиентов. В нем примут участие 13 банков. Сначала будет проводиться ограниченное количество операций, таких как торгово-сервисные платежи и переводы между некоторым количеством реальных клиентов. 

«Операции таким способом будут реальными — это оплата госуслуг, покупки в маркетплейсах, оплата ЖКХ, переводы между физлицами и т.д.»,  —  указали в AMarkets.

В BitRiver отметили, что преимущества внедрения цифрового рубля увидят как покупатели, так и бизнес. Среди плюсов — наличие доступа к кошельку через любую финансовую организацию и возможность им пользоваться без доступа к интернету, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова:

Мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность.

Все операции будут проходить по единым тарифам. Плюсом является то, что это сократит издержки на их проведение и окажет влияние на высокий уровень сохранности и безопасности денег при таком способе оплаты. Из минусов — риск, что эта валюта не будет востребована на рынке.

В дальнейшем ЦБ предполагает внедрить возможность оплаты в местах без интернета (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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