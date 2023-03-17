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Свердловские власти анонсировали налоговые меры поддержки для бизнеса

Свердловские власти анонсировали налоговые меры поддержки для бизнеса
Иллюстрация: freepik.com

Так они намерены стимулировать строительство новых садиков и школ, а также развитие предприятий, которые реализуют проекты, направленные на импортозамещение.

#ГОСПОДДЕРЖКА#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев решил поддержать инвесторов, которые вкладываются в создание важных объектов для региона. Он поручил министерству экономики и территориального развития подготовить два проекта закона для внесения в Заксобрание, сообщает департамент информполитики.

Первый законопроект уже разработан, он касается частных инвесторов, которые за свои деньги возводят в местах массовой застройки объекты образования — школы и детские сады. Компании предлагается освободить от уплаты налога на имущество по таким объектам. По оценкам Минэка, такой механизм стимулирования позволит в среднесрочной перспективе создать дополнительную инфраструктуру для образования детей на 1,5 млрд руб.

Чтобы воспользоваться преференцией, должно быть соблюдено несколько условий:

  • объекты должны быть построены после 31 декабря 2023 г.,
  • инвестор должен вложить в строительство школ не менее 200 млн руб., в строительство садиков — не менее 100 млн руб.,
  • в школе должно быть создано не менее 100 мест, в детских садах — не менее 50,
  • образовательные организации, которые будут размещены в этих зданиях, должны гарантировать работникам зарплату на уровне средней в регионе.

Второй проект закона предстоит разработать для поддержки промышленников. Он позволит заключать на уровне региона специальные инвестиционные контракты (СПИК) — этот механизм уже действовал в Свердловской области до 2019 г., но потом заключение контрактов на уровне регионов было приостановлено

Участники регионального СПИК обнулят налог на имущество и снизят налог на прибыль до 13,5%. Предполагается, что мерой поддержки смогут воспользоваться инвесторы, которые вложат в современное импортозамещающее производство свыше 300 млн руб. В настоящее время Минпромнауки области ведет переговоры с компаниями в области машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в заключении СПИК.

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Автор: Елизавета Порошина
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