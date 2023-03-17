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Защите Евгения Ройзмана не удалось обжаловать его арест на 14 суток

Защите Евгения Ройзмана не удалось обжаловать его арест на 14 суток
Иллюстрация: Justmeda.ru

Сегодня политик, признанный иноагентом, обратился к управляющим соцсети «ВКонтакте» с просьбой заблокировать все аккаунты в социальной сети, содержащие его имя в названии.

#СКАНДАЛ#СУДЫ#НОВОСТИ

Защита политика Евгения Ройзмана, которого Минюст признал иноагентом, попыталась обжаловать вчерашнее решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об его аресте на 14 суток. Сегодня жалобу рассмотрел Свердловский областной суд.

Как ранее писал DK.RU, экс-мэра Екатеринбурга арестовали за репост видеоролика с символикой ФБК, признанной экстремисткой организацией. Репост был произведен в феврале прошлого года на страницу «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». На заседании суда политик заявил, что никогда не был зарегистрирован в этой сети. А его адвокат Владислав Идамжапов предложил отправить запрос во «ВКонтакте», чтобы они предоставили информацию о том, кто именно разместил этот пост. Но судья это предложение отклонил.

Утром СМИ сообщили, что Евгений Ройзман подписал заявление в ООО «В Контакте» и гендиректору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной с просьбой заблокировать все аккаунты в социальной сети, содержащие его имя в названии.

Политика подержали бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (также признан иноагентом) и нобелевский лауреат, главред «Новой газеты» (признана в России СМИ-иноагентом) Дмитрий Муратов. Они обратились к пользователям «ВКонтакте», которые размещали посты от имени Евгения Ройзмана:

Понимаем, такова цена известности и, безусловно, общественного признания. Но Ройзмана сейчас под этим предлогом посадили.

Несмотря на общественный резонанс, суд оставил Евгения Ройзмана под арестом.

Ранее DK.RU писал, что последние полгода Евгению Ройзману запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет. Меру пресечения в виде запрета на определенные действия в августе прошлого года выбрал Верх-Исетский районный суд по итогам рассмотрения уголовного дела о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), по которому политику грозит до трех лет лишения свободы. Вчера Евгений Ройзман заявил журналистам, что предварительное следствие по уголовному делу завершено.

Автор: Елизавета Порошина
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