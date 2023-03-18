«Не творят, не взрослеют, ничего не хотят». Почему дети апатичны, и как это изменить?

Ребенок перестал быть тем, кто может сам решать. На это повлияли и сторонники опасного мира заговоров, и сторонники «светлых идей», — считает психолог Анастасия Беренова. Как не навредить своим детям?

Как у учеников из 90-х выросли ужасно законтролированные дети, почему это плохо, и что делать, чтобы они не проваливались «в липкую пассивную массу» — мнение эксперта по детской безопасности Анастасии Береновой.

справка В 2018 г. Анастасия Беренова вместе с мужем Максимом Береновым создали АНО «Территория безопасности». Занимаются комплексной работой по снижению конфликтов, а также учат детей самозащите. Консультируют педагогов и родителей. Авторы проекта «Антибуллинг-навигатор» — системы методической поддержки преподавателей и обучения детей навыкам разрешения конфликтов в школьных и студенческих коллективах. Ежегодно организуют зимние и летние программы выезда для детей.

— Размышления про «почему не хотите к нам летом» привели меня к весьма неутешительным выводам. Апатия стала основой бытия и у детей, и часто у родителей. В большинстве случаев нежелание ехать куда-то летом объясняется так: «я-то хочу, ребенок ничего не хочет». На родительских собраниях главный вопрос: что делать, если он (ребенок) ничего не хочет? Приходя в обычные школы, я замечаю: основная масса детей — неактивные. Есть узкая прослойка тех, кто имеет непоколебимый движок или хорошую подпитку от ресурсных взрослых. Остальные — нет. В чем дело? Пассивность — новая травма поколения.

Это ужасно законтролированное поколение

Нынешние подростки выросли в парадигме «свой хороший — чужой плохой». Их родители (мы) стали свидетелями нагнетания обстановки год за годом. Вместо того, чтобы данную свободу освоить, бывшие ученики из 90-х в массе своей пытались вернуть безопасность любой ценой. То, что мне непостижимо — небезопасно. И точка. Тут и мировые заговоры, и опасный интернет, и стигматизация многих тем. Все, что не вошло в картинку мира взрослого, признавалось опасным. Но хуже даже не это, а то, что ребенка лишили возможности с опасностями обходиться самостоятельно, с учетом его готовности. Вместо этого — контроль над информацией, а это значит инфантилизация и тотальное насилие, нарушение границ под видом заботы. Меня шокирует, что для многих подростков стало нормальным, что их переписку может читать их вторая половинка. Как? А вот так, в детстве задали норму.

Если продолжить тему травмы поколений, то обходиться с «опасным» новым материалом можно по-разному. Но именно тут встает требование к миру, страх будущего не признается личной проблемой. Не «меня тревожат группы в ВК, потому что я мало о них и их действиях знаю», а это «мировое зло». Мир должен поменяться под мои страхи.

Ребенок перестал быть субъектом своей жизни

Он стал объектом — получателем, тем, за кого решили. Не тем, кто может сам решать. Причем постарались тут с двух сторон — как сторонники «опасного мира заговоров», где нужно ребенка непременно отгородить от всего, что взрослый, оправдываясь заботой, попросту не выдерживает, так и сторонники современных «светлых» идей о борьбе с травлей или насилием. И тут ключевое — «ребенок не может справиться», «ребенок не может дружить со взрослыми», «ребенок не может быть на равных с взрослым». И мое самое нелюбимое: «раз есть сексуализированное насилие, детей педагогу нельзя обнимать совсем, вообще никак».

Оба взгляда на мир — две стороны одной медали, просто одни будут ссылаться на «традиционные ценности», а вторые — на «прогрессивный мир». Результат один: ребенка лишают навыков коммуникации и взросления.

Правильно же дать навыки разрешения вопросов и понимания того, когда, в какой момент нужно обратиться за помощью. А равенство и дружбу с детьми выдерживать, сочетая с другими ролями. Но это слишком сложно. Поэтому не вписывается в концепцию «запретить все, что я не выдерживаю».

Это тупик, поколение снежинок и культура жертвы, это позиция, когда творить невозможно — вдруг кто-то не выдержит. Вот дети тоже и не творят, и не взрослеют. И самое страшное — они поняли, что так удобно. И при первом же столкновении с реальностью будут считать себя обиженными.

Образование стало сухим и казенным

Я еще застала школу 90-х, с запахом свободы, с желанием рассуждать и творчеством педагогов. Не скажу, что я считаю эту модель идеальной или ностальгирую, но натаскивание к ЕГЭ и бумажная отчетность в школах сделала две ужасные вещи:

а) учиться стало в большей степени не интересно

б) творческие педагоги ушли в свободное плавание.

Ах, да, еще родители.

Когда родители стали воспринимать школу как место, где дети не должны встречаться с невыносимым для родителей, оттуда уползли остатки живого. Не все конечно, но одной мамаши, которая завалит бумагами всю школу за пейзаж с радугой, достаточно, чтобы показывать только пейзажи с серым небом.

Это метафора, но прецеденты были.

Тема секса и секспросвета — самая точная лакмусовая бумажка

Если взрослый не выдерживает тему сексуальности, у него мало жизненной силы и мало ресурса, чтобы поддержать подростка во взрослении. Так бывает, и это не плохо — это данность. В такой ситуации ребенку лучше найти другого взрослого и опираться на него. Если педагог не выдерживает, он не сможет быть хорошим наставником.

Что я вкладываю в слово «выдерживать»? Это не значит налево и направо говорить «об этом». Это значит — уметь без ханжества ясно смотреть в эту тему. Если что-то не нравиться, осознавать свою непримиримость и быть с ней в согласии, видеть ее, воспринимать как свою, не навязывать как общее моральное правило. Да, я что-то не выдерживаю, другой не выдерживает другое, главное, что в этом нет причинения вреда.

Лучший способ справляться — широта взгляда и ум исследователя, а не критика. Чем больше запретов на тему секса, тем больше апатии — это закономерность.

Надеюсь, тут маятник уже в крайней точке, и начнется разворот.

Несколько истощающих вещей:

снижение тестостерона (фиксируют во всем мире). Это следствие и низкой физической активности (когда дети бегали по двору после школы сами?). И физической законтролированности (ребенок должен быть занят, его нельзя оставлять наедине с собой). И питание — макароны да булки.

неумение трудиться. Две крайности — или трудиться через силу, во имя подвига, или делать то, что легко, как завещал инстаграм (социальная сеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Идея, что надо приучать детей к удовольствию от труда — единственное верное, но мало используемое решение. Без геройства, пафоса, просто потому что хорошо в моменте делать дело.

дети массово не знают чего хотят. Родители начинают паниковать на стадии выбора профессии. На самом деле пассивность куда раньше заметна, интерес к жизни не возникает. «Не знаю чего хочу», «скажите, как надо» и пр. Я услышала двадцать таких ответов на мастер-классе и закатила глаза с криками «кто страну поднимать-то будет». Не поднять же, надорвутся, бедняжки.

навязывание патриотизма. Активность, конечно, могла бы пойти на пользу, и силу и связь с землей нужно и можно осваивать. Но казенщина в диалоге с детьми, неумение выдерживать их реальность делает обратное.

пассивность в отношениях у подростков. Нормально, неактивно, часто без особого выбора, ну есть у меня кто-то и все. Ну, как есть.

Трудно дышать и жить в такой реальности тем, кто живет из интереса, исследования, радости. Чтобы ребенку не провалиться в эту липкую пассивную массу, стоит сделать несколько вещей:

Научиться отпукать детей. Тревожные взрослые — ваши страхи — это ваши проблемы. Идите к психологам, пейте успокоительные, но не нагружайте детей. Иначе они вырастут пассивными взрослыми или, что правильнее, поднимут бунт. Тревога очень мешает. Она закрывает вас от по-настоящему доверительных отношений с детьми и их — от мира. Это есть, но с этим нужно работать. Лишать ребенка радости от свободы и познания мира — не забота, а эгоизм. Эгоизм, потому что вам просто удобно не смотреть в тревогу. Мантра-формула: «я дал ребенку нужные знания или нашел ему того, кто дает эти знания, поэтому я за него спокоен». Сюда же — важность собственной жизни. Если своя жизнь яркая, тревоги и контроля меньше. На это просто времени не хватит. Искать интерес. Учеба и увлечения должны быть интересными. Нудная деятельность не может приносить удовольствие. Радость от познания и труда — то, что важно дать. Но чтобы это возникло, надо увлечь. Очень важно уважать интересы. Вам они могут казаться дурацкими, а для ребенка это источник силы. Осваивать теневые стороны жизни, исследовать. Искать и находить контакт со своей сексуальностью, уметь говорить на сложные темы. Иногда то, что невыносимо, становится огромным ресурсом, а то, что невыносимо в подростке, на самом деле просто то, что взрослому сложно принять, а не конец света. Быть в контакте с ребенком. Контроль — это неспособность быть в контакте. Не развлекать детей. Не надо засилья аниматоров, кружков, досуга. Надо самостоятельно учиться и проживать скуку, и с ней справляться. Придумать игры на праздник дети тоже могут сами. Не могут — пусть поскучают, не рассыплются. Дать инструменты, как себя занять — это другое. Дать возможность выбора — да, обязательно. Быть исследователем. Позиция исследователя в критической ситуации гораздо ресурсное позиции моралиста или слишком вовлеченного спасателя. И ребенку проще, когда вы не ищете опасности, а наблюдаете, как меняется мир, исследуете глупость тех, кто придумал вокруг столько опасностей. Мир не безопасен, но реальные опасности находятся совсем в другой плоскости. Не бояться быть авторитетными, надавить, настоять, не теряя уважения к ребенку. Неустойчивый взрослый, шаткий, не умеющий настоять там, где действительно важно, тоже не дает жизненных сил. Это тоже крайность. Попытка потакать детям из неустойчивости (не хочешь, ну и не надо) также вредна, как и отстраненность или тотальное подавление.

Другие причины апатии:

— высокая чувствительность и вовлеченность в мировые процессы;

— проблемы со здоровьем, порой, невидимые;

—признаки депрессии;

— реакция на проблемы в отношениях, травлю и прочее;

— наличие зависимости. Тут, конечно, надо включаться.

Но это принципиально того, что вредно для детей, и было описано выше. Скорее так: все, что описано выше, увеличивает вероятность возникновения таких причин.

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