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Кругосветку в честь 300-летия Екатеринбурга отменили

Кругосветку в честь 300-летия Екатеринбурга отменили
Автор фото: Алина Шешеня. Иллюстрация: Музей истории Екатеринбурга

Уникальная титановая яхта, которая должна была отправиться в большое путешествие в честь юбилея города, превратится в площадку для вечеринок с рестораном. На путешествие нет денег.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Большое путешествие на яхте в честь 300-летия Екатеринбурга перенесли на год. Изначально планировалось, что уникальная титановая яхта отправится в кругосветку, но после начала СВО в Украине и введения санкций было решено, что яхтсмены пройдут только по российским акваториям. Но и это путешествие не состоится в год празднования юбилея города.

Яхта останется в Екатеринбурге и станет плавучей площадкой для вечеринок с рестораном. Также на ней планируют проводить занятия по йоге.

Отправиться по морям, российским или международным, команда планирует не раньше 2024 г., сейчас для путешествия ищут спонсоров. Телеграм-канал «Бажовский сказ» писал, что всего на затею нужно около 60 млн руб., желающих выделить на это деньги пока нет.

Напомним, ранее DK.RU писал, что Екатеринбургу на юбилей могут подарить парящий мост, аналогичный тому, что установлен в центре Москвы. 

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Автор: Александра Клименко
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