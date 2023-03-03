Екатеринбургу на юбилей могут подарить парящий мост

Бизнес активно готовится к юбилею Екатеринбурга. Предприниматели готовятся подарить городу новые трамваи, обустроенные скверы и парки, новые стелы и т.д.

В Екатеринбурге возле храма Вознесения может появиться парящий мост, аналогичный тому, что размещен в столичном «Зарядье». Об этом стало известно в ходе обсуждения того, какие подарки бизнес готовится сделать Екатеринбургу в юбилейный год.

Как рассказали в департаменте экономики администрации, предприниматели примут активное участие в подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Сделать подарки городу планируют УГМК, Сбербанк, СКБ Контур, РСГ Академическое.

Как рассказал глава департамента Алексей Прядеин, Фонд святой Екатерины уже обратился в мэрию с предложением купить 25 новых трамваев.

Если нам удастся все это сделать ко Дню города, то это будет прекрасный подарок, — отметил Прядеин.

Сбер планирует инвестировать почти 100 млн руб. в реконструкцию светозвукового фонтана в Историческом сквере, его планируется сделать более мощным и современным. «Россети Урал» задумали благоустроить парк Чкалова, который находится на Юго-западе Екатеринбурга, потратить на его озеленение планируется почти 30 млн руб.

Союз оборонных отраслей готов профинансировать возведение новых стел на въезде в Екатеринбург, которые будут посвящены юбилею. Совет предпринимателей и застройщиков заявляет о возможности благоустройства небольших скверов в черте города.

Перечень скверов мы сформировали. Я надеюсь, что мы все-таки доберемся до парка Энгельса. И я даже примерно представляю, кто его будет делать, но пока не буду раскрывать секретов, — сказал Алесей Прядеин.

Кроме того, ведутся переговоры с «Газпром Трансгаз» по благоустройству сквера у Вознесенской горки. Планируется обустроить амфитеатр у ТЮЗа, первоначальный проект предусматривает появление там парящего моста, аналогичного столичному, установленному в парке «Зарядье».

Напомним, в декабре 2022 г. DK.RU писал, что в Екатеринбурге наконец-то стартуют работы над новым зданием Филармонии. Алексей Орлов сообщал, что в бюджете на 2023 г. на проектирование нового концертного зала заложено 150 млн руб. Как только проект будет готов, местные власти подадут заявку на финансирование стройки из федеральной казны.

Напомним, в 2018 г. конкурс на лучшую концепцию зала Филармонии выиграло британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Команда архитекторов предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно. Предполагалось, что его формы будут напоминать о волнах звука и света.

Старт строительных работ был запланирован на октябрь 2020 г., финал — на 2023 г., когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Но проект встал из-за пандемии, и срок сдачи объекта перенесли на 2025 г. В марте 2022 г. бюро Zaha Hadid Architects заявило о прекращении работы в России. Решение было принято в связи с проведением военной операции в Украине.

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