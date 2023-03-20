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Свердловским предприятиям возвращают налоговые льготы

Свердловским предприятиям возвращают налоговые льготы
Иллюстрация: uralmash-ngo.com

Инструменты, работавшие после 2014 г., были отменены в 2019 г. на федеральном уровне. Теперь компании, потратившиеся на импортозамещение, снова смогут сэкономить на налогах.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

В Свердловской области вернут старые льготы для промышленных предприятий. Речь идет об обнулении налога на имущество и снижение налога на прибыль до 13,5%. На льготы смогут претендовать компании, потратившие на импортозамещающее производство более 300 млн руб.

Аналогичный специальный инвестиционный контракт действовал в региона до 2019 г., затем возможность его заключения на уровне регионов была приостановлена решением федеральный властей. Ограничение сняли с 1 января 2023 г., после чего глава региона Евгений Куйвашев поручил вернуть стимулирующую меру.

По оценке Минэкономики, изменения в закон «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» создадут дополнительный стимул для производственных предприятий и улучшат макроэкономические показатели в регионе.

Уже идут переговоры о заключении специального инвестиционного контракта с компаниями, работающими в отраслях машиностроения, фармацевтики и металлургии.

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Ранее, напомним, DK.RU рассказывал о том, как предприятия региона оценили работу в 2022 г. Опрос, проведенный СОСПП, показал, какие меры поддержки на самом деле были интересны бизнесу и какие проблемы компании пытаются решать сейчас в первую очередь. Обсуждались, в том числе, проблемы импортозамещения.

 

Автор: Александра Клименко
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