Активы Volkswagen в России арестованы. Так группа «ГАЗ» пытается взыскать убытки

По запросу «ГАЗ» суд запретил иностранной компании любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией уставного капитала российской «дочки» Volkswagen Group и подконтрольных ей юрлиц.

Суд арестовал весь уставный капитал приостановившей свою деятельность в России ООО «Фольксваген Груп Рус» по иску «ГАЗ». В 2011 г. «ГАЗ» заключил соглашение о контрактной сборке с Volkswagen автомобилей на заводе в Нижнем Новгороде, сообщает Коммерсантъ. В 2017 г. стороны договорились, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2025 г. Однако в марте 2022-го Volkswagen уведомила «ГАЗ» о решении приостановить производство в России, и в августе было подписано соглашение о расторжении соглашения о контрактной сборке. «ГАЗ» решил это оспорить и взыскать с немецкой компании более 15 млрд руб. в качестве убытков от расторжения контракта.

«ГАЗ» утверждает, что Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка и продать оставшиеся активы третьим лицам: в этом случае взыскание убытков в пользу истца станет невозможным, поэтому «ГАЗ» потребовал наложить арест на активы. Суд решил, что арест связан с предметом требований и соразмерен ему, при этом не мешает сторонам спора владеть и пользоваться принадлежащим им имуществом.

В результате Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил заявление «ГАЗ» о наложении обеспечительных мер, арестовав весь уставный капитал ООО Volkswagen Group в России, который принадлежит трем компаниям: Volkswagen AG (28,06%), Škoda Auto A. S. (16,8%) и Volkswagen Finance Luxemburg S. A. (55,14%). Кроме того, суд арестовал объекты недвижимости «Фольксваген Груп Рус», а также производственное оборудование и прочее движимое имущество, предназначенное для использования в производственной деятельности.

Также по запросу «ГАЗ» суд запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» Volkswagen Group и подконтрольных ей юрлиц.

Volkswagen Group в начале марта 2022 г. заявила, что прекращает поставки автомобилей в Россию и приостанавливает производство на своем заводе в Калуге и на площадке в Нижнем Новгороде. В Volkswagen Group входят такие марки автомобилей, как Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley и Ducati. Подразделение Volkswagen по производству грузовиков Traton (бренды MAN и Scania) в сентябре сообщило о решении продать свои дилерские центры в России.

«Авилон», один из крупнейших автодилеров России, стал главным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге, рассказывал DK.RU. Он выкупит производственную площадку немецкого концерна, которая простаивает уже почти год из-за СВО. Что там будут выпускать, пока неясно.