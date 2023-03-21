Россияне скупили четверть всей недвижимости в Турции и открыли больше 1300 организаций

Турция стала одним из главных направлений для эмиграции россиян. Они составили четверть от общего числа иностранных покупателей недвижимости в Турции, открыв на 670% компаний больше, чем в 2021 г.

Турция стала одним из главных направлений для эмиграции россиян. Число новых компаний с учредителями из России в Турции увеличилось на 670% в 2022 г. в сравнении с 2021-м, показали подсчеты Фонда исследований экономической политики Турции (TEPAV). Это более 1300 организаций, открытых в 2022 г. россиянами. Они также составили четверть от общего числа иностранных покупателей недвижимости в Турции, пишет Forbes.

Россия оказалась на первом месте по этому показателю, на втором — Иран. В общей сложности число компаний с иностранным капиталом в Турции увеличилось за год на 49,8%. Большинство компаний зарегистрировали в Стамбуле (61,9%), на втором месте — Анталья.

Продажи недвижимости россиянам увеличились на 203,3% за год, украинцам — на 106,6%. Всего было продано 68 210 объектов, из них 16 312 купили россияне — 23,9%, выяснил TEPAV. Наиболее популярными направлениями для покупки домов иностранцами стали Стамбул и Анталья, причем в Анталье продажи выросли на 76,5%, в Мерсине (крупный город на юге Турции) — на 71,7%. В целом продажи жилой недвижимости иностранцам увеличились в Турции в прошлом году на 15,1%.

Резкое увеличение числа зарегистрированных россиянами компаний отражает растущую привлекательность Турции в качестве направления для российских денег. Турция, будучи страной НАТО, не ввела санкций и не закрыла границы и воздушное пространство для россиян. Турция стала привлекательным направлением для инвесторов, которые ищут укрытия от санкций: это касается в том числе состоятельных людей, которые пытаются избежать возможной заморозки активов.

Транзит санкционных товаров в Россию через Турцию фактически закрыт, рассказывал DK.RU. Ожидается, что полностью импорт через Турцию блокирован не будет, он лишь подорожает на величину НДС. Тем не менее ввоз подсанкционных товаров в Россию будет ужесточаться и дальше. С 6 на 7 марта турецкие таможенные органы начали отклонять транзитные декларации на грузы из санкционного список ЕС, страны назначения которых Россия и Беларусь. С 8 марта власти Турции запретили поставки в РФ любой продукции, кроме той, что производится внутри страны под давлением США.