Суд в Екатеринбурге вынес приговор обанкротившемуся застройщику

Владелец «СМУ-3» Илья Полищук приговорен к полутора годам исправительных работ с удержанием доли зарплаты. ЖК «Да Винчи», который строил Полищук, вместо 2018-го сдали только в 2022-м.

Кировский районный суд вынес приговор владельцу строительной компании «СМУ-3» Илье Полищуку. Его признали виновным по ч. 2 ст. 00.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере») и приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Как полагает следствие, «СМУ-3» привлекала деньги дольщиков ЖК «Да Винчи» в нарушение законодательства о долевом строительстве. Жилой комплекс должны были сдать в 2018 г., однако работы затянулись, в 2019 г. остановившись совсем. Затем «СМУ-3» и дочерняя компания «Офорт-К» были признаны банкротами. Осенью 2021 г. Арбитражный суд Свердловской области назначил застройщиком региональный Фонд защиты прав дольщиков, на завершение работ было выделено около 150 млн руб.

В декабре 2021 г. подряд на окончание работ получила СК «Интег», компания была единственным участником закупки, стоимость контракта составила 122 млн руб. ЖК «Да Винчи» ввели в эксплуатацию 31 октября 2022 г.

Общая жилая площадь 18-этажного здания составляет 5,2 тыс. кв. м., в нем 61 квартира. Как писал DK.RU, в числе пострадавших дольщиков (50 человек) — бывший заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бирюлин.

ЖК «Да Винчи» расположен по адресу Красный переулок, 1А, на перекрестке с ул. Челюскинцев и ул. Братьев Быковых. Сейчас, по данным «Яндекс Недвижимость», в нем продается пять квартир, стоимость однокомнатной в 50 кв. м превышает 8 млн руб. Средняя цена 1 кв. м в ЖК — 176 250 руб., до октября 2022 г. она составляла 140 000 руб.

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