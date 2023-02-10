На месте Свердловского инструментального завода построят дом из «однушек»

В ближайшие годы в квадрате улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина появится 11 домов. В первом ЖК с красноречивым названием «СтудиоПарк» запланирована лишь одна двухкомнатная квартира.

В прошлом году инвестор — АО «Свердловский инструментальный завод» — утвердил градостроительную документацию и получил разрешение на строительство первого дома. Согласно данным проектной декларации, в 28-этажном здании будет 387 квартир: 386 «однушек» площадью от 23 до 37 кв. м и «двушки» на 88 кв. м. В среднем на каждом этаже предусмотрено по 15 квартир. Жильцов будут обслуживать два лифта.

Строительство большого объема малогабаритного жилья не раз становилось поводом для дискуссий, поскольку в будущем может привести к проблемам.

Спрос рождает предложение. Понятно, что такой вид жилья и раньше присутствовал: коммуналки, общежития. Людям нужен собственный квадратный метр, потому что ютиться в одной квартире большой семье проблематично. С другой стороны, создавая такие недоквартиры, мы провоцируем проблемы на будущее. Жилье нужно эксплуатировать и после того, как оно перестанет быть таким актуальным, — сказал 9 февраля 2023 г. министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил на пресс-конференции (цитата по 66.RU).

Напомним, что Свердловский инструментальный завод объявил о редевелопменте еще в 2015 г. В 2022 г. стало известно о проекте, в соответствии с которым на участке в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина возведут 11 домов (большинство будет 32-этажными), многоуровневых парковок и детского сада. Все работы в этой локации должны быть завершены к 2030 г.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2022 г. Свердловская область перевыполнили план по вводу жилья, установленный национальным проектом «Жилье и городская среда», на 340 тысяч кв. м. В регионе было введено 2,94 млн кв. м. жилья. В настоящий момент на территории Свердловской области строится около 3,6 млн кв. м. жилья.

Однако спрос на новостройки «не успевает» за ростом предложения: число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч. Это исторический максимум.