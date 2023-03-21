Свободная экономическая зона Донбасс: бизнесу дали 27 лет льгот

Особый предпринимательский режим в новой свободной экономической зоне получит особый порядок налогообложения, а новое иностранное оборудование освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Проект Минстроя о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 20 марта был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил РБК. Создание свободной экономической зоны в новых регионах власти анонсировали еще в октябре прошлого года, теперь правительство определилось с ее параметрами. СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 г. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 г.

Особый предпринимательский режим в свободной экономической зоне в новых регионах будет включать в себя особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ). Кроме того, там будет установлена и свободная таможенная зона — иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года — не менее 3 млн руб. Для субъектов МСП и для других компаний — не менее 30 млн руб. Но при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше — не менее 1 млн руб.

Отдельным законопроектом для участников СЭЗ устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученная от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от нуля до 13,5% (то есть общая ставка не превысит 13,5%) в зависимости от вида деятельности. Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет в отношении имущества на балансе участника СЭЗ, а также от земельного налога — в течение трех лет. Для физлиц, занятых в реализации инвестпроекта, будут введены пониженные ставки страховых взносов с их зарплат.

«Оценить в настоящее время количество лиц, которые приобретут статус участника свободной экономической зоны, не представляется возможным», — отмечает Минстрой. Ведомство назначено уполномоченным органом по регулированию СЭЗ. Заключать договоры об условиях деятельности участников будет публично-правовая компания «Фонд развития территорий», созданая в конце 2021 г. путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Она также может выступать застройщиком объектов инфраструктуры СЭЗ.

Сейчас в России функционируют 50 особых (свободных) экономических зон. Среди них 31 промышленно-производственная, 7 технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые. Официально в них зарегистрировано 1019 резидентов, из которых более 130 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Однако не все из них могут работать после начала СВО. Так, часть завод Yokohama была вынуждена остановить производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» из-за перебоев с поставками материалов из-за рубежа, рассказывал DK.RU.