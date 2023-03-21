Тренды: российские винодельни запускают безалкогольные версии популярных напитков

Компании обращают внимание на тенденцию к снижению градуса потребления и активируют работу с винами без содержания алкоголя. Ранее в этой категории были представлены только импортные напитки.

По данным Росалкогольрегулирования, в январе-феврале 2023 г. розничные продажи винодельческой продукции снились примерно на 8,7%, до 12,49 млн дал. Интерес потребителей к безалкогольным винам растет, а за три года их ассортимент в магазинах увеличился в два раза, пишет Коммерсантъ. Однако, следуя спросу, крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. Реализовать продукт будет несложно, учитывая, что для продажи не требуется алкогольная лицензия, а конкурировать они смогут и с обычными газированными напитками, производители которых покинули российский рынок.

«Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Такой напиток стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не может сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных. Безалкогольное игристое Zero White и Zero Rose будет выпускаться по 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 руб. за бутылку 0,75 л. Продукт изготавливается из собственного виноградного сока с виноградной водой и проходит выдержку в акратофоре (резервуар для производства игристых вин) как традиционные вина, поясняют в «Фанагории». Там добавили, что новый продукт в первую очередь появится в продаже в сети фирменных винотек.

Почти все безалкогольные вина в России импортные и пока остаются «специфической историей», считает директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков. Вкусовые характеристики продающихся в сетях безалкогольных вин далеки от «настоящего винного» вкуса. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев подчеркивает, что по российскому законодательству безалкогольное вино должно выпускаться из обычного вина. Это довольно дорогостоящая технология, потому получить напиток стоимостью около 250 руб. за бутылку было бы сложно.

Директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб подтверждает, что процесс перегонки вина, при котором вино нагревается, а градусы падают до нуля, сложный и дорогой. Такие вина могут стоить сопоставимо с алкогольными, поясняет она. В каталоге Winestyle безалкогольные вина стоят от 600 руб. за бутылку 0,75 л. Новый продукт «Фанагории», вероятно, будет конкурировать прежде всего с напитком «Абрау-Дюрсо» Abrau Light Zero, который на онлайн-площадках доступен примерно по 240 руб. за бутылку.

Компания Ladoga также обратила внимание на тренд по снижению градуса потребления и активировала работу с напитками с низким градусом. Ladoga уже завезла партию безалкогольного вина Франции, до этого импортировала сидр Pomme Doublee, который выпускает производитель кальвадоса Pere Magloire, а этим летом планирует масштабную программу по вину с низким градусом. А Luding Group расширила ассортимент безалкогольных вин линейкой Mio Angelo итальянской Casa Vinicola Costanza, на которую пришлось 20% всех продаж компании в категории.

Ранее крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихих вин, рассказывал DK.RU. На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда минимальная розничная цена повышается на шампанские, а на тихие вина ее вообще нет.