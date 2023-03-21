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В 2023 г. в регионе сдадут губернаторский лицей, ЭКСПО-бульвар и еще семь больших проектов

проект лицея в Солнечном
проект лицея в Солнечном. Иллюстрация: официальная документация проекта

Свердловская область получила новый транш инфраструктурного кредита из федерального бюджета — 524,6 млн руб. Власти региона направят эти деньги на завершение девяти важных строек.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В 2021 и 2022 гг. губернатор Евгений Куйвашев защитил заявки на федеральное финансирование объектов, которые сделают жизнь свердловчан удобнее и поспособствуют развитию экономики региона. Всего Москва выделила Свердловской области 16,5 млрд руб. Более 6 млрд были получены в 2022 г., недавно пришел первый транш 2023 г. — 524,6 млн руб.

На эти деньги власти региона планируют до конца года завершить ряд больших проектов:

  • инновационный образовательный центр на 1200 мест в микрорайоне Солнечный — «губернаторский лицей». В его состав войдут учебный и спортивный блоки, детский технопарк «Кванториум», общественный центр, стадион; 
  • реконструкцию улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на ул. Окружной;
  • второй этап строительства ЭКСПО-бульвара и строительство Новосинарского бульвара в Новокольцовском;
  • строительство улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской, Суходольской, с профилированием русла Патрушихи в Академическом;
  • первый этап строительства коллектора хозяйственно-бытовой канализации в планировочном район ВИЗ Правобережный. Инженерное сооружение позволит строительным компаниям активно развивать территорию.

Кроме того, за счет инфраструктурного бюджетного кредита будет финансироваться строительство улицы Водоемной в микрорайоне Уктус Левобережный и строительство магистрального водовода и реконструкция сетей канализации в поселке Исток.  

Инфраструктурный кредит — относительно дешевый инструмент для реализации масштабных проектов. Федеральные средства предоставляются по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет.  

Напомним, что в этом году правительство России направит Свердловской области почти 3 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты:

— строительство здания НИИ Охраны материнства и младенчества – первый объект медицинского кластера «Академический». На него в 2024 г. будет направлено 1,35 млрд руб.;

— завершение строительства Дворца водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. На него направят 700 млн руб. Здание должны ввести в эксплуатацию весной 2023 г.;

— строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в пос. Черноисточинск. Объем финансирования — 887 млн руб.

Ранее Евгений Куйвашев утвердил список из 11 объектов для передачи в концессию. В него вошли школы, медицинские учреждения и постройки для горнолыжного курорта «Гора Белая».

Автор: Виктория Говорковская
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