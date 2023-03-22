Более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные нужды

Таковы результаты исследования центра финансовой грамотности Свердловской области. Эксперты отметили, что жители Екатеринбурга в отличии от областников лучше планируют личный бюджет.

Региональный центр финансовой грамотности Свердловской области по заказу областного Минфина провел анкетирование свердловчан, чтобы исследовать их финансовое поведение. В исследовании приняли участие более 500 тыс. жителей области — большинство из них имеют высшее или средне специальное образование, работают в бюджетном секторе или по найму в негосударственных компаниях и организациях, представляют молодые семьи с детьми.

Оказалось, что 55% участников опроса оценивают свое материальное положение как «среднее», при этом 64,7% опрошенных за последний год столкнулись с нехваткой средств на повседневные нужны. В случае нехватки денежных средств 71% заявили о готовности занять необходимую сумму у родственников, еще 29% — обратиться в банк или ломбард. При этом, сокращать расходы в такой ситуации планируют 56,1% опрошенных, искать дополнительный заработок — 32%, задействовать накопления — 12%.

Только 47,6% участникам опроса удается ежемесячно откладывать средства на случай непредвиденных трат, но, как правило — не более 10% ежемесячного дохода. Планируют личный бюджет менее чем на месяц 43,5% анкетируемых, среднесрочным и долгосрочны планированием личных финансов занимается 8,3% респондентов.

Среди жителей Екатеринбурга мы отмечаем склонность к долгосрочному планированию личных финансов, в трудных финансовых обстоятельствах екатеринбуржцы имеют больший резерв для сокращения расходов не из числа первоочередных нужд. Жителей малых и средних городов отличает меньший срок планирования личных финансов и наличные формы накопления денежных средств, — цитирует пресс-служба Минфина директора регионального центра финансовой грамотности Алену Оболенскую.

Ранее DK.RU писал, что за 2022 г. средняя зарплата екатеринбуржцев, по данным Свердловскстата, выросла на 13,6%, достигнув отметки в 72,5 тыс. руб. Официальная инфляция составила 13,4%.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области на конец 2022 г. составляла 51,2 тыс. руб. При этом, 23% свердловчан из числа опрошенных службой исследований компании, заявили, что их доходы за год снизились. Чаще всего об этом говорили представители сферы автомобильного бизнеса — 35% участников исследования из этой отрасли. Также доходы упали у специалистов из сфер консультирования и продаж (по 31%), туризма и сегмента HoReCa (30%), медицины, фармацевтики, маркетинга, рекламы и PR (по 29% из числа опрошенных из этой сферы).