Суд вынес неожиданное решение по делу директора Музея истории Екатеринбурга

Свердловский областной суд прекратил производство дела в отношении Игоря Пушкарева, который ранее был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России.

Директору музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву и его адвокату Владиславу Идамжапову удалось оспорить решение Ленинского районного суда, который признал директора музея виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ за антивоенный пост в Facebook (входит в организацию Meta, признанную экстремистской, террористической, и запрещенную на территории России).

В ходе заседания Владислав Идамжапов доказал, что в записи Игоря Пушкарева не было упоминаний о Вооруженных силах РФ, а значит, нельзя сделать однозначный вывод о том, что эта запись кого-то дискредитирует. Кроме того, полиция указала, что этот пост был сделан в несуществующей сети — «Итсмайбук».

Сам Игорь Пушкарев в ходе заявления сказал, что поддерживает свою страну и помогает собирать помощь для беженцев с Украины, хотя и не распространяется об этом. Доступа в заблокированной соцсети у него теперь нет, поэтому его могли взломать с целью дискредитации аккаунта.

Как пишет ЕАН, Владислав Идамжапов и Игорь Пушкарев не ожидали, что судья встанет на их сторону.

Ранее DK.RU писал, что Игорь Пушкарев возглавляет Музей истории Екатеринбурга с 14 декабря, до этого несколько месяцев он работал в статусе исполняющего обязанности. Ранее уволить Пушкарева из музея от главы города Алексея Орлова требовал глава ЧВК «Вагнер». Как писал DK.RU, Евгений Пригожин в сети заявил, что после телефонного разговора Орлов «попросил предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения». Пригожин уверен, что поводом для увольнения Пушкарева должна стать его антивоенная позиция и некогда написанные статьи о «Вагнере».

Читайте также на DK.RU: С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей