Стелу «Европа – Азия» под Первоуральском обновят за 53 млн руб.

Начавший разрушаться обелиск несколько лет назад пытались немного обновить внешне, но в итоге ходом работ заинтересовалась прокуратура. Теперь стелу и территорию вокруг ждет серьезное обновление.

За 53 млн руб. отремонтируют разрушающийся обелиск «Европа – Азия» под Первоуральском. Стела начала разрушаться еще в 2021 г., однако тогда местные власти вместо реставрации провели лишь косметический ремонт, но выделенных на него 800 тыс. руб. не хватило.

Стела расположена на склоне горы Березовой на Старомосковском тракте. После неудачного ремонта объекта в 2021 г. вопросом занялась прокуратура, был направлен иск в суд. После этого главе Первоуральска Игорю Кабцу было выдано представление.

Сейчас, согласно данным портала «ЕИС закупки», администрация городского округа готова выделить на благоустройство территории 53 млн 632 тыс. руб.

Работы на территории историко-географического знака планируется провести в два этапа: первый с 15 апреля по 1 июля, второй — до 1 декабря. Рабочие должны обновить ступени и горизонтальные части стен новыми гранитными плитами, провести вертикальную облицовку, а также облицовку основания стелы. Также на территории планируется установить туалетную кабину, мусоросборник, уличные фонари нескольких видов, светодиодные светильники и светодиодные прожекторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Екатеринбург потратит 50 млн руб. на установку стелы «Город трудовой доблести». Стела, символизирующая вклад свердловчан в победу в Великой Отечественной войне, будет установлена к 10 июня 2023 г. Напомним, ранее для нее выбрали место на перекрестке ул. Николая Никонова и Царской в центре Екатеринбурга. Установкой стелы будет заниматься компания СТРОЙТЭК.