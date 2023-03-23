Б и точка. «Билайн» зарегистрировал новый товарный знак в виде буквы «б»

«б.» появилась в качестве иконки в тестовом варианте мобильного приложения и уже успела стать узнаваемой и любимой сотрудниками и клиентами, – пояснили в пресс-службе «Билайн».

Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», зарегистрировала сокращенную версию логотипа — строчная буква «б» с точкой («б.»), передает РБК. Дизайн-директор b2c-продуктов в «Билайне» Евгений Филатов ранее рассказал, что идея сокращенного логотипа появилась в сентябре 2021 г. Изначально компания хотела использовать логотип только со строчной буквой «б» и точкой, однако при регистрации потребовалось добавить шар «Билайна» в черно-желтую полоску.

В пресс-службе оператора пояснили, что это альтернативный логотип компании, который она использует с 2022 г. Например, «б.» есть на мерче, а его регистрация в Роспатенте — обычная юридическая практика. Новый логотип появился в прошлом году в качестве иконки в тестовом варианте мобильного приложения. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июле 2022-го, исключительное право на него будет действовать десять лет.

В начале февраля правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по продаже «ВымпелКома» при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon в пользу российских инвесторов, рассказывал DK.RU. Такой выкуп может произойти в течение одного-двух месяцев.