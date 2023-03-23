Счетная палата выявила в мэрии нарушения и недостачи на 2 млрд руб.

В прошлом году «недостача» в администрации Екатеринбурга составила почти в 4 раза меньше — чуть более 550 млн руб.

Председатель Счетной палаты Андрей Парунин на заседании комиссии по бюджету и экономической политике заявил, что палата выявила нарушения и недостачи на общую сумму 2 млрд руб., сообщает «Ъ-Урал».

Нецелевое использование средств составило 148 тыс руб., неэффективное использование средств — 30,3 млн руб., нарушение порядка бухгалтерского бюджетного учета и отчетности составили 1,4 млрд руб., несвоевременное поступление средств в доходы бюджета — 57,4 млн руб., нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью — более 400 млн руб. Нарушение при муниципальных закупках — 18,4 млн руб. Объем средств, подлежащих возмещению в бюджет, составил 15 млн руб. В предыдущем периоде эта цифра была всего 4 млн руб.,— рассказал Андрей Парунин (цитата по «Ъ-Урал»).

По его словам, информацию по семи материалам по итогам проверки направили в прокуратуру и в ФАС. В отношении семи должностных лиц составлены протоколы.

Напомним, что в прошлом году Счетная палата Екатеринбурга пришла к выводу, что в 2021 г. финансовые нарушения в мэрии составили 558,3 млн руб. Согласно выступлению Александра Гетманчука, возглавлявшего палату, в 2021 г. 9,2 млн руб. были использованы нецелевым образом или с нарушением условий предоставления субсидий, 15,5 млн руб. бюджет недополучил или получил позже срока из-за просчетов по аренде и продаже городской земли, 219 млн руб. составили нарушения бухгалтерского учета, 211 млн руб. — нарушения в сфере управления муниципальными активами.

По словам главного аудитора Екатеринбурга, на основании материалов Счетной палаты в 2021 г. было возбуждено 11 административных дел, внесены пять представлений и направлены в суд два иска, к дисциплинарной ответственности привлечено 34 должностных лица. Впрочем, объем нарушений в том году снизился, в 2020 г. Счетная палата недосчиталась 580 млн руб.

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