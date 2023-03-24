Еще один мэр в Свердловской области уходит в отставку

Глава Среднеуральска покидает пост с 30 марта, в должности он проработал два года. СМИ связывают уход с проблемой реконструкции очистных сооружений.

Глава Среднеуральска Александр Ковальчик уходит в отставку. Он написал заявление об уходе с поста с 30 марта, информацию подтвердили в пресс-службе администрации города. Исполнять обязанности мэра будет заместитель Ковальчика Алексей Стасенок.

Как пишет 66.RU, о скором уходе Александра Ковальчика говорили еще в сентябре 2022 г., отставку связывали с проблемой реконструкции очистных сооружений города. «Ъ-Урал» со ссылкой на источник в областном правительстве пишет, что Ковальчик пойдет на повышение во властные структуры региона.

Александр Ковальчик в 2004 – 2010 гг. работал в администрации Екатеринбурга, после этого 8 лет руководил ЕМУП «Водоканал». В январе 2019 г. был назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга, в апреле 2021 г. его избрали главой Среднеуральска.

Напомним, это не первая отставка руководства в субъектах Свердловской области. Ранее с поста главы администрации Нижнетуринского городского округа ушел Алексей Стасёнок, пост мэра Верхней Салды покинул Игорь Сальников.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в области сменился глава Следственного комитета. Возглавлявший СУ СКР Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. Его место занял выходец из Республики Калмыкия Анатолий Надбитов. На Урале он работает с 2021 г.

Читайте также: Для Екатеринбургской агломерации создают НКО. Зачем это нужно?