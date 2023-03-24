Производитель Jacobs может отказаться от использования бренда в России

Вместо этого российское подразделение компании будет выпускать другие марки, возможно, Monarch или Milicano. Отказ от бренда Jacobs снизит риски для головного офиса.

Российскому подразделению производителя кофе JDE Peet’s, возможно, придется отказаться от использования бренда Jacobs и развивать другие марки, вероятно, Monarch или Milicano. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, однако финального решения пока нет.

Нидерландская компания JDE Peet’s включает такие кофейные бренды, как Jacobs, L’OR, Senseo, Tassimo и т. д. В России у нее расположен завод в Ленинградской области мощностью более 35 тыс. тонн продукции в год, где выпускают растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 г. выручка предприятия увеличилась на 13%, до 35,11 млрд руб.

Читайте также на DK.RU: «Объединенная чайная компания» обратилась в ФАС для выкупа активов чая Lipton

После начала специальной военной операции JDE прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов в России и не расширяла производство. В компании заявили, что планируют продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство.

Отказ от использования бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции, считает собеседник издания. В кофейной продукции высока конкуренция, и важно отстраиваться от конкурентов с помощью атрибутов, характерных для бренда, говорит представить «МилФудс» Павел Майоров. Лояльность к бренду — один из способов удержать покупателей, отмечает он.

JDE, отказавшись от главного бренда в России, сможет продолжать бизнес в России, снизив риски для головного офиса, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.