Бизнесу предложили отложить экспорт масла и зерна из-за падения цен

Причина падения цен — продление зерновой сделки, высокие урожаи зерновых и масличных во всем мире, закрытие банков США Silicon Valey и Signature и, главное, экспортные пошлины для бизнеса.

Мировые цены на подсолнечное масло и зерно резко упали в последние полторы недели. Российские производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт по рекомендации Минсельхоза. Обсуждение с ними таких рекомендаций регулятор планирует провести уже на этой неделе, выяснил Forbes.

По словам директора аналитического агентства «Совэкон» Андрея Сизова, подсолнечник, масло из него и пшеница подешевели по причинам, не связанным с сельскохозяйственным рынком. Закрытие банков США Silicon Valey и Signature привело к падению цен на нефть, а это способствовало снижению стоимости продуктов питания на мировых рынках, пояснил он. По мнению одного из трейдеров, ключевым фактором, вызвавшим снижение цен, стало продление зерновой сделки. На ситуации негативно сказываются высокие урожаи зерновых и масличных во всем мире. Например, в России были собраны рекордные 158,7 млн т.

За последние полторы недели стоимость подсолнечного масла на мировых рынках снизилась с $1100 до $800 за тонну, подсолнечника — с $600 до $395 за тонну. Агентство «Совэкон» в начале марта сообщало, что цены на российскую пшеницу впервые с августа 2021 г. опустились ниже $300 за тонну. Один из экспортеров сказал, что на этой неделе зерно торговалось по цене $280–275 за тонну. Контракты на май — июнь в преддверии нового урожая покупатели предлагают заключать по цене $250, отмечалось 22 марта на совещании в Минсельхозе.

В России подсолнечник за последние 2–3 недели подешевел с 30 000 до 20 000 руб за тонну, что делает этот бизнес нерентабельным, отмечали участники заседания аграрного комитета в Госдуме 22 марта. Источник в одном из производителей зерновых и масличных отметил, что цена на пшеницу сейчас также балансирует на грани рентабельности. Внутренний рынок подсолнечника и пшеницы затоварен, так что отказ от экспорта может «привести к ситуации, схожей с коллапсом».

Один из аграриев, работающих на юге России, сказал, что экспортеры даже при такой цене не испытывают сложности с рентабельностью. Рекомендации о приостановке экспорта вряд ли могут каким-либо образом отразиться на аграриях, для их финансового положения главным негативным фактором все еще остаются экспортные пошлины. На совещании в Минсельхозе заместитель главы ведомства Оксана Лут заявила, что предлагает отменить экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и пшеницы, но министерство на это не пойдет. Минсельхоз будет рекомендовать не продавать такую продукцию по низкой цене, а экспортерам предлагается подождать роста стоимости.